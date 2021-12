El Covid ha entrado en Zubieta. Y a lo grande. La Real Sociedad ha comunicado 17 positivos entre la primera plantilla y los jugadores del Sanse. En las pruebas PCR correspondientes a la Liga, realizadas este lunes, no se han dado positivos nuevos, si bien todos los casos han sido en el periodo vacacional con pruebas realizadas por la propia Real Sociedad. Los futbolistas afectados, desde el momento que dieron positivo, se encuentran aislados en sus domicilios.

En el comunicado, la Real Sociedad no especifica nada sobre posibles aplazamientos de entrenamientos, por lo que la Real Sociedad volverá a entrenar este martes con los jugadores que estén sanos. Tal y como marca el nuevo protocolo, los jugadores, staff y resto del personal de Zubieta se someterán a pruebas de antígeno con la posibilidad de que el brote aumente. Con ese mismo protocolo establecido por la Liga, el partido ante el Alavés del 2 de enero no parece peligrar. Cada club debe tener 13 jugadores disponibles entre miembros de la primera plantilla y filial, algo que la Real cumple pese a los 17 positivos. Los txuri-urdin jugarán, en todo caso, muy mermados por la cantidad de bajas. Algo similar pasa en el Sanse. Xabi Alonso no podrá contar con siete jugadores, por lo que tendrá que tirar de la Real Sociedad C para completar la convocatoria para el partido del viernes ante el Eibar en Ipurua.

Del mismo modo y con la firme intención de preservar la seguridad en Zubieta, todas las ruedas de prensa del club pasarán a ser telemáticas hasta nueva orden a partir de este mismo miércoles. Así, las entrevistas con jugadores, entrenadores y demás activos del club serán de manera telemática mientras que en el club añaden que «esperemos que estas medidas se prolonguen lo mínimo en el tiempo y que podamos volver a la normalidad a la mayor brevedad».