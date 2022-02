Los tambores que sonaron la víspera de San Sebastián como preludio de la fiesta y engalanaron una noche mágica que terminó con la eliminación del Atlético de Madrid volverán a retumbar esta noche en el Reale Arena (20.00 horas-DAZN), en los cuartos de final de la Copa ante el Betis. La Real está a tres pasos de volver a presentarse en una final, algo que no debería parecer rutinario. Ni para las nuevas generaciones. Pasaron 33 años desde la algarabía de Zaragoza hasta el éxtasis de La Cartuja. La cercanía de una posible final no debe cegar el camino diáfano y claro que llevan Imanol Alguacil y su tropa. Sin embargo, la hinchada sueña con volver a escalar a los cielos y esa ilusión es difícil frenarla. Quedan un par de zancadas para volver a soñar y la primera es esta noche. Nadie va a parar a la afición de la Real, como quedó constatado ayer cuando juntamos a realistas con béticos. Los nuestros ganaron por goleada.

Historia en la Copa Si alcanza las semifinales la Real estaría entre los cuatro mejores por segunda vez en tres años

Posiblemente, Anoeta vivió su cita copera más especial el pasado 19 de enero. Llama la atención que el estadio donostiarra no acogiera años atrás alguna remontada épica o cinco minutos eléctricos para el recuerdo o una defensa numantina de un resultado favorable. Signo inequívoco de que hubo una travesía por el desierto de más de tres décadas de eliminaciones groseras ante equipos de menor categoría como Hospitalet, Beasain, Mirandés o Lleida. No obstante, parece que el título logrado el año pasado, pero que en los almanaques figura como si se hubiera logrado en el 2020, ha insuflado una energía extra a la plantilla y por supuesto a la afición por el torneo del KO. 'La Copa mola' es el eslogan de la federación. Aquí, en Gipuzkoa, preferimos decir que la Copa ilusiona.

Un motor de 29.000 caballos

El Honda RA621H V6 Turbo es el motor del Red Bull que llevó a Max Verstappen al título Mundial de Fórmula 1. En el caso de la Real, quienes suben las revoluciones al pisar el acelerador son las 29.000 personas que se darán cita en el Reale Arena. Seguro que en tiempos de normalidad –es gloria leer esta palabra– habrían sido más de 39.000. Sin embargo solo podrá llenarse el 75% del aforo total por las restricciones sanitarias. Algo que ya ocurrió contra el Atlético y el ambiente fue fantástico. La atmósfera de un encuentro de Copa a vida o muerte –la expresión de 'win or go home' (ganar o irse a casa) que se emplea en los Estados Unidos lo resume a la perfección– es apasionante y la ventaja que tiene la Real es que tendrá el calor y respaldo de sus incondicionales. Puede que el Betis no tenga la vitola de los rojiblancos pero esto ya es una eliminatoria más avanzada. Cuartos de final. El público se va a dejar la garganta y los jugadores, el alma. Como nos tiene acostumbrados esta Real.

Precedentes Nápoles, PSV o la final de Copa son ejemplos de que la Real responde en los partidos grandes

Está a un paso de llegar a semifinales, lo que haría estar entre los cuatro mejores de la Copa dos veces en las últimas tres temporadas. Desde el título de 1987, la Real solo ha tocado pelo de 'semis' en la temporada 2013/14, en aquella eliminatoria que se cargó González González en Barcelona con un penalti de Mascherano a Vela no pitado en la ida. Por eso, hay hambre y sed de nuevos y grandes retos.

Esta nueva y moderna Real no acostumbra a fallar, al igual que sus fieles. El Reale Arena será una caldera y la victoria se irá cociendo poco a poco. Imanol y sus chicos se van haciendo mayores y el claro símbolo de crecimiento son este tipo de partidos. En las últimas campañas hay cada vez más de estos. Había que puntuar en Nápoles. Y se hizo. Partido contra el PSV para pasar como segundos de grupo. Y se logró. Qué decir de la final de la Copa en La Cartuja, donde la escuadra de Imanol jugó con un aplomo inusitado. Podemos meter en el saco el choque del Atlético de hace quince días. Y experiencias también que no salieron bien, como los partidos contra el Manchester United, las semifinales de la Supercopa o, sin ir más lejos, la eliminatoria copera ante el Betis del año pasado.

Ante una nueva Real

Oyarzabal, Merino o Silva son los ejemplos de la máxima fiabilidad. El de Arguineguín es el líder silencioso. El tiempo se para con el balón en sus pies. El capitán y el Conde son pétreos. Pueden jugar un partido durante 24 horas, que responden. Isak y Januzaj encienden a la grada, levantan al público. Aritz y Le Normand, con Zubimendi de director de orquesta, obligan a ondear las bufandas a la hinchada. La Copa ilusiona y la Real también. Hemos llegado a un tiempo en el que las horas antes del partido pasan lentas porque siempre puede ocurrir algo cuando la escuadra blanquiazul se pone a jugar. Los seguidores viven con ansia el momento en el que el balón eche a rodar. Pero hoy, además, hay un premio gordo, enorme, a la vuelta de la esquina. Unas semifinales de Copa, nada más y nada menos.

Comienza un febrero que puede ser mayúsculo. Con el enfrentamiento de esta noche ante un temible rival, con dos derbis en la Liga –San Mamés el día 20 y Osasuna en Anoeta el 27– y una eliminatoria europea ante un equipo de nivel Champions como el RB Leipzig. Los alemanes, por el hecho de tener el mismo respaldo publicitario, puede que consigan el motor de Verstappen. No importa. La Real es capaz de sujetarse con el Mercedes de Lewis Hamilton.