Un duelo lleno de alicientes

El vestuario de la Real no necesitará demasiadas arengas motivadoras para afrontar el partido de mañana (21.00) contra el Betis en el Reale Arena. Los realistas no tienen más que observar los últimos resultados obtenidos ante el cuadro bético para encarar el duelo con la suficiente energía y atención. En juego hay tres puntos, como en cualquier otro partido de Liga, pero también el orgullo de ofrecer una mejor imagen después de los últimos enfrentamientos contra los andaluces.

La Real ha encajado ocho goles en los dos encuentros disputados esta temporada ante el Betis. Cuatro en el choque liguero del Benito Villamarín en diciembre y otros tantos en el duelo de cuartos de final de Copa que tuvo lugar en febrero en el Reale Arena. El conjunto txuri-urdin no fue capaz de anotar un solo tanto en los dos compromisos, a pesar de que dispuso de buenas oportunidades para hacerlo. Estos dos encuentros siguieron guiones idénticos. Los verdiblancos se adelantaron antes del primer cuarto de hora de partido tras dos errores propios de los realistas –el de Remiro en Sevilla y el de Guevara en Donostia–, a pesar de ello la Real no le perdió la cara al partido en ninguna de las dos ocasiones y gozó de buenas oportunidades para poner las tablas en el marcador.

Portu rozó el empate en Heliópolis en varias situaciones, mientras que el VAR anuló un polémico gol a Januzaj por un fuera de juego previo de Oyarzabal e Isak marró un gol casi hecho en la capital guipuzcoana que podrían haber transformado completamente el escenario en Anoeta. Sin embargo, en las dos ocasiones fue el Betis el único que encontró la portería rival. Tanto en Sevilla como en Donostia la escuadra verdiblanca amplió diferencias en el minuto 57 a través del exrealista Juanmi. Una coincidencia que acabó por rematar al cuadro guipuzcoano en ambos casos. Con la desventaja de dos goles los de Imanol concedieron muchos espacios atrás y acabó siendo goleada de manera inapelable.

Pellegrini le ha ganado la partida a Imanol en los últimos enfrentamientos, aunque el de Orio podrá alegar que su equipo no ha estado tan lejos de su adversario a pesar de lo abultado de los resultados. El técnico guipuzcoano dispone mañana de una nueva oportunidad para demostrar que lo sucedido en los últimos precedentes no fueron más que dos accidentes. De hecho, Imanol no tiene un mal balance cada vez que se ha enfrentado al Betis desde que se sentó en el banquillo blanquiazul de manera definitiva. Es cierto que suma más derrotas –4– que victorias –3–, pero dentro de 24 horas tiene la ocasión ideal para equilibrar este dato. Además, se han dado tres empates entre ambos equipos desde la llegada del oriotarra.

El Betis sí que ha se ha impuesto con claridad en el apartado copero. Las tres eliminaciones en el torneo del KO desde que Imanol cogió al equipo han llegado a manos del cuadro sevillano. En el curso 18/19 la escuadra verdiblanca hizo valer el valor doble de los goles fuera de casa para dejar a la Real en la cuneta en octavos de final tras empatar en la capital andaluza a cero e igualar a dos tantos en la vuelta en Donostia. La campaña pasada también se cruzaron ambos conjuntos en octavos en una eliminatoria a único partido en el Villamarín que se llevaron los locales por 3-1 tras prórroga. Ese partido aún se recuerda por la discutida expulsión de Mateu Lahoz a Illarramendi que dejó a los blanquiazules con uno menos cuando se encontraban por delante en el marcador. El último enfrentamiento de Copa entre ambos equipos tuvo lugar en febrero en el Reale Arena y el Betis volvió a dejar fuera a la Real.

3,3 goles por partido

Si por algo destacan últimamente los Real-Betis son por la gran cantidad de goles que deparan. En los últimos tres años se han visto la cara diez veces sobre un terreno de juego en los que se han contabilizado un total de 33 goles. Esto es, en los últimos tiempos los enfrentamientos entre guipuzcoanos y sevillanos se han saldado con una media de 3,3 tantos, una cifra muy elevada que habla a las claras del potencial ofensivo de ambas escuadras, aunque los blanquiazules se hayan quedado a cero en los últimos encuentros.

En el anterior precedente liguero en Anoeta la Real desaprovechó en los últimos minutos una renta de dos dianas anotadas por Isak y Oyarzabal para acabar empatando a dos. Unos meses antes el cuadro txuri-urdin había asaltado Heliópolis con una contundente victoria por 0-3 con goles de Portu, Oyarzabal y Januzaj. Se trata del último triunfo de los guipuzcoanos en sus duelos ante el Betis.

Real y Betis llegan al duelo separados por apenas dos puntos de distancia en la tabla. El conjunto guipuzcoano, que ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación, tiene a tiro el quinto lugar de los andaluces. En caso de ganar, los realistas sobrepasarían a los sevillanos. Más difícil será recuperar el golaveraje con lo béticos. Los de Pellegrini atesoran una diferencia de cuatro goles a su favor gracias a la goleada lograda en el encuentro de la primera vuelta en el Villamarín. Los blanquiazules tendrían que golear mañana en Anoeta si quieren tener ese factor a su lado.

El vestuario txuri-urdin aguarda con ánimos de revancha la hora del inicio del encuentro de mañana. Está en juego Europa, pero también lavar la imagen dada por el equipo en los últimos enfrentamientos. No hay mayores alicientes para encarar el duelo con la mejor determinación.