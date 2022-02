No va más. Lo que suceda hoy en Anoeta no tendrá vuelta de hoja. La Real se juega a una carta el acceso a su segunda semifinal de Copa en tres años, la tercera en nueve, contra un Betis que llega como el equipo más en forma del fútbol español. Pero los de Imanol no estarán solos. 30.000 gargantas respaldarán el sueño de alcanzar otra final para vivirla, esta vez sí, en primera persona.

La empresa no se presenta nada sencilla. Enfrente hay un rival en estado de gracia al que se le caen los goles y las victorias. Solo el Real Madrid ha marcado más esta temporada, ya que Juanmi, Borja Iglesias y Willian José están en estado de gracia, y viene de firmar en el último mes tres goleadas ante el Valladolid, en Copa, y Alavés y Espanyol en Liga. También se cargó al Sevilla en el torneo del KO y solo se dejó puntos en una visita a Vallecas (1-1) en la que jugó durante una hora con uno menos.

La Real, es evidente, no se encuentra todavía en ese punto de excelencia pero ha ganado tanta consistencia en los tres últimos años que, a estas alturas, no le asusta nada ni nadie. Más difícil lo tenía hace dos años cuando en cuartos le tocó medirse a partido único al Real Madrid fuera de casa y asaltó el Bernabéu. Un buen ejemplo para medir el colmillo de un grupo que con Imanol se ha tomado muy en serio esta competición y sabe lo que es llegar a lo más alto.

El factor ambiental. Jugar en el Reale Arena equilibra al máximo las opciones de ambos contendientes. Y es que el nuevo estadio ruge con fuerza en las grandes noches llevando en volandas a los suyos como se vio hace dos semanas ante el Atlético. Desde que la Copa se vuelve a jugar a un partido la Real siempre ha ganado. Lo hizo en la 19/20 ante Espanyol (2-0), Osasuna (3-1) y Mirandés (2-1), y en ésta contra los de Simeone. Cuatro de cuatro.

En competición continental el jugador número doce también fue determinante hace dos meses para obtener la clasificación a dieciseisavos ante un PSV Eindhoven que fue campeón de Europa en 1988. La situación no podía ser más apurada tras perder en Mónaco. Ni siquiera valía el empate. Pero la Real se soltó el pelo y goleó al conjunto neerlandés por 3-0 para reivindicar sus opciones.

Jugar como local siempre ayuda, máximo cuando ahora sientes a la gente tan cerca, y los números lo reflejan. De los 15 encuentros disputados como local esta temporada solo ha perdido dos ante Real Madrid y Villarreal, ambos partidos condicionados por la ausencia de Merino y Silva en el primero y porque llegaron justos al segundo tras estar un mes lesionados.

El bagaje restante habla de siete triunfos contra Rayo, Levante, Elche, Mallorca, Celta, PSV y Atlético, y seis empates ante Sevilla, Athletic, Valencia, Getafe, Mónaco y Sturm Graz.

Defensa frente a ataque. La fiabilidad defensiva es muy importante en competiciones a un partido o eliminatorias, y la Real la tiene. En diez de esos 15 encuentros referidos en Anoeta ha mantenido la portería a cero, lo que demuestra que está construyendo la casa desde unos muy buenos cimientos.

Actualmente solo Sevilla, Athletic y Real Madrid han encajado menos goles, pero el cuadro txuri-urdin recibió cuatro en el Camp Nou y cuatro en el Villamarín. El dato realmente elocuente es que lleva 16 porterías a cero –13 con Remiro y 3 con Ryan– en 30 encuentros oficiales disputados. Unos números solo comparables a los del equipo campeón de los ochenta con Arconada.

La forma en que ganó la Copa al Athletic en abril pasado marca el camino para esta noche. Máxima concentración defensiva para aprovechar el talento ofensivo en el último tercio del campo. Porque si bien es verdad que no está teniendo grandes números goleadores este curso, no es menos cierto que un conjunto con Merino, Silva, Januzaj, Isak y Oyarzabal impone respeto. Dos grandes como PSV y Atlético dan fe de ello.

Imanol, con toda la armada. En el plano deportivo la Real tiene a sus mejores hombres listos y preparados después de haber recuperado esta semana a Zubimendi y Aihen. Únicamente son bajas Carlos Fernández, Monreal y Barrenetxea, los tres de larga duración. Tanto es así que los 22 jugadores disponibles de la primera plantilla están convocados.

Así las cosas se espera un once de gala para una noche tan especial. Eso significa que Remiro estará bajo los palos, con una defensa compuesta por Zaldua, Aritz, Le Normand y Aihen. En el centro del campo jugarían Zubimendi, si está en plenas condiciones como parece, con Merino y Silva, mientras que en ataque Januzaj, Isak y Oyarzabal serían los elegidos.

El Betis llega con dos bajas muy sensibles como son las de Pezzella y Guido Rodríguez, que jugaron ayer con Argentina y no están recuperados. Pellegrini tampoco puede contar con los internacionales mexicanos Guardado y Lainez, así como con Bravo, lesionado, por lo que jugará Rui Silva. Camarasa, Tello, Montoya y Paul también son bajas para hoy.