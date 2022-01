La Real Sociedad se inclina por no hacer tampoco sorteo para el partido del Betis

No hay novedades en cuanto a la asistencia de público al Reale Arena para el choque del próximo jueves ante el Betis (20.00 horas) de cuartos de final de Copa. El estadio donostiarra podrá albergar un máximo del 75% del aforo (rondando los 29.000 espectadores) y además el club no prevé poner entradas a la venta y se cancelan todas las invitaciones. Se inclina por no hacer sorteo entre los socios, en la creencia de que no se completará el 75% del aforo. La Real solicita, eso sí, cumplir los protocolos sanitarios.