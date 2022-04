Imanol: «Estamos cabreados, no es normal la falta de gol»

Real Sociedad -Barcelona Imanol: «Estamos cabreados, no es normal la falta de gol» Vestuarios El oriotarra vuelve a lamentar «la falta de gol», afirma que le ha gustado «la actitud de los jugadores» y confía en mantener el nivel «para cumplir el objetivo»

Al finalizar el choque ante el Barcelona, Imanol realizó la habitual lectura de partido y lamentó que su equipo terminara el partido sin haber conseguido un solo punto, aunque agradeció a la afición realista del apoyo durante todo el partido. «Una pena, estamos fastidiados. Los dos últimos partidos en casa han sido igualados, con muchas ocasiones y haciendo bien las cosas, pero para ganar hay que marcar. Hoy hemos hecho otro gran partido para felicitar a los jugadores y afición, así lo he hecho. Espero que, pese a haber perdido, estéis igual de orgullosos que yo», ha comenzado.

No ha pasado desapercibido la falta de gol. «Es clara, y después de hacerle un partido así al Barcelona, pues estamos cabreados». Ha subrayado que «me ha gustado la actitud de los jugadores, todos han hecho un gran trabajo defensivo». Espera, no obstante, acabar bien la temporada. «Ojalá mantengamos el nivel para lograr el objetivo», ha finalizado.

Xavi, bipolar

Más satisfecho se marchó Xavi, que después de perder en casa ante el Cádiz el lunes, regresó a la senda de la victoria. «Hemos notado mucho la fatiga ante un equipo físicamente fuerte muy bien trabajado y con un gran técnico, pero a estas alturas la victoria que sumamos es de oro». Aun así, no se mostró del todo contento con la segunda parte de su equipo. «Son tres puntos que nos acerca al objetivo, pero no estoy nada contento con la segunda parte que hemos hecho. En la primera sí hemos sido valientes y he acabado satisfecho».

También dejó palabras para la Real, su técnico y el nuevo campo, que no regresaba desde 2015 como jugador. «Me identifico como juega el equipo de Imanol. El campo está más cerca, el ambiente ya era fantástico, ahora se ha incrementado y ha mejorado. El ambiente formidable, de fútbol puro».

Zubimendi «Nos ha faltado lo más importante del fútbol»

Martin Zubimendi lamentó la falta de acierto del equipo. «Nos ha faltado meter el gol, lo más importante en el fútbol. Hemos estado bien en el centro del campo y la faceta defensiva pero nos falta un poco más de acierto porque ocasiones generamos pero no entran».

El centrocampista confesó que el partido había sido «divertido, con segundas jugadas» y que la Real «incluso» fue «superior por momentos» al Barcelona, especialmente en la segunda parte. «Ha sido una pena», lamentó el donostiarra.

Se le preguntó si esa falta de acierto frustra al vestuario y él salió bien del aprieto. «Me frustraría más si no fuéramos fieles a nuestro estilo y hoy ante todo un Barcelona hemos sido la Real de toda la temporada».

La derrota fue «una pena» porque de ganar la Real hubiera hecho suya la quinta plaza. «Nos hubiera gustado adelantar al Betis pero no ha podido ser. Quedan partidos y lo intentaremos. ¿El objetivo? Veremos hasta dónde llegamos. Todavía quedan enfrentamientos directos y lo intentaremos. Seguro».

Alves, sonriente

En el otro lado de la balanza Dani Alves, quien no podía borrarse la sonrisa porque «sabíamos que la visita a Anoeta iba a ser difícil porque el público aprieta y la Real está jugando bien, pero hemos sido capaces de controlar el juego especialmente en la primera parte. Es cierto que luego hemos bajado la intensidad pero hay que saber sufrir porque cuesta mucho ganar y hoy lo hemos hecho».

El brasileño confesó el planteamiento del Barcelona era claro: «Sabíamos que ellos crean superioridad en el centro del campo con el rombo y por eso el objetivo era presionar arriba y yo irme también con ellos para crear superioridades. Ha salido bien, como queríamos, y solo podemos estar satisfechos».