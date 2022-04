Un centro del campo sin magos

No hay pañuelo naranja y por lo tanto indulto. David Silva ha sido sancionado con dos partidos después de decirle supuestamente a Díaz de Mera «vete a la mierda» en el Real Sociedad-Betis del pasado viernes. El Comité de Competición acordó ayer sancionar al canario y no aceptar las alegaciones presentadas por el club, que emitió un vídeo con intención de que Silva no fuera sancionado. El jugador continúa negando haberse referido así al árbitro, según recoge la resolución publicada por la RFEF.

Así lo dicta el comunicado. «Suspender por dos partidos a D. David Josué Jiménez Silva, en virtud del artículo/s 117 del Código Disciplinario». Para más inri, el mismo Comité ha decidido multar a la Real con 700 euros y 600 al jugador por el supuesto insulto, sumados a los 180 euros que hay que abonar por cada amarilla recibida. Así las cosas, Silva se pierde –salvo sorpresa– el encuentro de mañana ante el Barcelona y el del 1 de mayo ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Una vez visionadas las imágenes, el órgano entiende que no ha quedado probado que la expresión utilizada por el jugador no tuviese al colegiado como destinatario. Así las cosas, Competición sanciona con dos encuentros al mago txuri-urdin apoyándose en el artículo 117: «Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros».

La Real, por su parte, está valorando la resolución antes de decidir si recurre al Comité de Apelación para que Silva sea perdonado. Fuentes consultadas indican que la probabilidad de que sea indultado son mínimas.

Parón La Real no podrá disfrutar de la magia de David Silva y continúa negando haber dicho «vete a la mierda» al colegiado

Tampoco estará Pedri

El centro del campo mañana se queda por lo tanto huérfano de puro talento canario. A la baja de Silva hay que añadir la de Pedri González, que puede perderse lo que resta de la temporada por una nueva rotura muscular. 19 años uno, 36 el otro, tienen un denominador común más allá de ser canarios; los dos son imprescindibles para sus entrenadores y cuando no pueden participar sus equipos se resienten.

Que se lo digan al Barcelona. La 'Xavineta' gripa cuando el tinerfeño no juega. Así lo dicen los jugadores culés al declarar «imprescindible» a Pedri, pero los datos también acompañan la tesis. El Barcelona volvió a caer con estrépito el lunes ante el Cádiz, que consiguió su primera victoria de la historia en el Camp Nou. Era el primer choque sin el lesionado y la estadística negativa no para de crecer. Con la perla azulgrana sobre el césped el Barcelona no conoce la derrota en la presente liga. Suma 32 puntos de 36 distribuidos en diez victorias y dos empates –el 89%–.

Imprescindible Con Pedri el Barcelona suma en la Liga 32 puntos de 36, mientras que sin él se reduce a 28 de 57

Las estadísticas se desploman sin el '16'. El Barcelona ha perdido cinco encuentros de diecinueve –Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano, Betis y Cádiz–. Así, los puntos se esfuman. De 57 posibles solo acumuló 28. La trayectoria se resume en siete victorias, siete empates y cinco derrotas.

Así las cosas, los dos astros de las islas no se cruzarán sobre el césped del Reale Arena. Pedri ha disputado cuatro partidos ante la Real y en ninguno de ellos tuvo que verse las caras con David Silva, lesionado en todos ellos. El canario no medirá fuerzas con el de Arguineguín, uno de sus ídolos junto a Andrés Iniesta.

En lo deportivo, todo hace indicar que Imanol volverá a su esquema habitual de 1-4-3-3 y prescindirá del rombo que tan grata sensación dejó ante el Elche y el Betis. Sin Silva disponible, a Imanol solo le queda la oportunidad de colocar a Januzaj en la mediapunta, algo que no tuvo demasiado éxito en los últimos minutos ante los verdiblancos. En caso de volver a los orígenes, Rafinha y Merino actuarían como interiores mientras que Zubimendi jugaría en la base. Los tres están a un grandísimo nivel durante las últimas semanas.

Xavi, por su parte, parece que optará por Gavi y De Jong para completar el centro del campo con Busquets, que superará a Iniesta como tercer jugador con más partidos como jugador del Barcelona (674). Persigue a Xavi, con 767, y a Leo Messi, 778.