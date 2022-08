Sigue el Real Sociedad - Barcelona con los comentaristas de El Diario Vasco

21:59 Aaaaaaaaaaarranca el partido en Anoeta. 21:59Jorge Sainz Estreno de Brais y Kubo en casa. Revalida para Aihen en el lateral zurdo y Aritz que se ha hecho con el lateral diestro en detrimento de Gorosabel. 21:58Antxon Blanco La gente muy, pero que muy enchufada. Ambientazo. Un plus desde la grada 21:58 Imanol y Xavi mantienen una distendida charla en el área técnica. Dos pedazo de entrenadores. 21:56 Juego de luces para recibir a los dos equipos. 21:56 Apenas restan cinco minutos para que comience el choque. Los jugadores saltan ahora mismo al siempre bien cuidado césped del Real Arena.

21:55 Antxon Blanco La novedad en los minutos iniciales. Juegos de luz y unas azules desde la grada.

21:53Jorge Sainz Novedoso espectáculo de luces en Anoeta. 21:53 Quienes volverán a coincidir sobre un campo de fútbol son Ansu Fati y Take Kubo. Ambos jugaron en las categorías inferiores del Barcelona. 21:52 Lewandowski, el fichaje estrella de esta temporada en la Liga, pisará por primera vez el Real Arena durante su dilatada etapa como profesional. Tendrá que verse las caras con uno de los mejores centrales del momento; Robin Le Normand. 21:50 Gabon. Ganas de romper la mala racha contra el Barça. Atracción de ver a Lewandowski, el bota de oro.

21:50 El Barça busca su primera victoria en liga tras empatar a cero contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou.

21:49Antxon Blanco El once de la Real es el esperado tras el rendimiento ofrecido en Cádiz. La duda llegaba en el lateral derecho. Pero Imanol da de nuevo la confianza a Aritz. 21:46Iraitz Vázquez Ambiente de gala en Anoeta. Desde primera hora de la tarde se ha notado que la Real juega hoy un partido grande. Qué mejor que ganar al Barça para poner la guinda a la Semana Grande. Imanol apenas toca nada en el once. Hay ganas de ver cómo actúan los fichajes

21:44 El colegiado que dirigirá el encuentro será Munuera Montero, del colegio andalúz. Munuera Montero pitó los únicos cuatro penaltis señalados en el área de los azulgrana en competiciones españolas la pasada temporada. 21:42 El partido de esta noche será la presentación del conjunto txuri-urdin ante su afición. El siguiente encuentro en casa será frente al Atlético de Madrid, que ha perdido hace pocos minutos 0-2 ante el Villarreal. 21:41 Gabon buenas noches. Ambiente de día grande. No es para menos. Muchísimas colas en las entradas a Anoeta. En algunas puertas embudos de trei ta metros. Pitada al Barça cuando ha salido a calentar. 21:41 Por su parte, Xavi Hernández, que finalmente no podrá contar con Koundé una vez que no ha podido ser inscrito en la Liga, ha optado por el siguiente once para enfrentarse al conjunto txuri-urdin: Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Dembélé, Ferran y Lewandowski. 21:40 Poas novedades en el once de Imanol. La Real salta al verde de Anoeta con: Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Silva, Brais Méndez, Take Kubo e Isak. Tan solo el cambio obligado por la lesión de Diego Rico. Aihen ocupará el lateral izquierdo.



