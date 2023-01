El partido que todos quieren ganar

Real y Athletic vuelven a protagonizar hoy un nuevo cara a cara en el marco de una rivalidad histórica. Eterna. Un partido de fútbol volverá a ampliar la distancia entre dos territorios de un mismo pueblo. Volverá a evidenciar las diferencias que les separan. Hoy vuelve a jugarse un encuentro paradójico. Entre familiares, amigos o compañeros que dejan de serlo por unos instantes, pero no del todo. Es el derbi vasco.

El partido más especial para unos y uno cualquiera para otros. Tampoco hay consenso en este sentido. Aunque no se puede esconder que el de hoy es el partido que tanto unos como otros quieren ganar todos los años, todas las temporadas. Hay verdades que no se pueden ocultar.

La hegemonía del fútbol vasco siempre ha estado en juego entre estos dos colosos. El Athletic ha gozado de una posición dominante durante un tiempo, pero la Real ha roto el equilibrio a su favor en los últimos años. Por eso, el resultado del derbi, a pesar de no haber perdido su picante, no es tan necesario hoy en día entre la hinchada blanquiazul para justificar una temporada. Esos tiempos de penurias son historia. Hoy la Real mira a Europa. La victoria en la final de Copa en La Cartuja también ha restado dramatismo a los derbis. Aquello será muy difícil, si no imposible, de superar en el futuro.

La previa del partido Athletic Real Sociedad Estadísticas 16 10G-2E-4P 23 152 42A-1R 56 % PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 16 7G-5E-4P 24 182 27A-1R 52% Reale Arena Movistar+ Cuadra Fernández (Baleares) 21:00h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Imanol Alguacil Ernesto Valverde Probabilidad de victoria Athletic Real Sociedad 31% 39% 30% Empate Alineaciones Real Sociedad Athletic 4-4-2 1 6 15 Remiro 5 24 Aritz Rico Zubeldia Le Normand 3 Zubimendi 23 8 Brais Merino 21 Silva 14 19 Kubo Sorloth 9 Iñaki W. 7 11 Berenguer Nico W. 10 Muniain 8 6 Vesga Sancet 17 18 Yuri De Marcos 3 5 Vivian Yeray 1 Simón 4-2-3-1 Martín Zubimendi Nico Williams GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

La Real está en el camino de seguir ganando. Al Athletic, ante cualquiera, en Liga, Copa o Europa League, para no desviarse de la ruta fijada. El conjunto rojiblanco está por la labor de volver a ganar, desde la perspectiva de quien se resiste a considerarse inferior avalado por su historia. Pero el pasado –ni el más reciente– no ayudará a vencer ni a uno ni a otro esta noche en el Reale Arena. El realismo también deberá ser consciente de ello.

Imanol lo sabe. Para él no existe el pasado ni el futuro. Ni el más próximo. Solo el presente. Hoy es el Athletic. No hay tercer puesto que valga, ni Copa contra el Mallorca ni octavos de Europa League en marzo. Una filosofía temporal que ha acompañado al equipo durante este exitoso camino que aún continúa.

Corren buenos tiempos para acercarse hasta Anoeta cada catorce días. Hoy especialmente, con todos los actos que se han organizado en los exteriores del estadio, sin olvidar el ambiente que se vivirá por la mañana en la Parte Vieja donostiarra. Los derbis no se caracterizan por la calidad en el juego, aunque esta vez ambos conjuntos llegan en un buen momento de forma, separados por tan solo seis puntos en la tabla.

Imanol ha reclutado a 25 efectivos para esta noche y por primera vez en la temporada podrá contar con un arsenal ofensivo formado por Kubo, Sorloth, Cho, Carlos Fernández, Oyarzabal y Barrenetxea. Sadiq es el único que falta en la ecuación. Sorloth no se entrenó ayer por precaución. Sigue arrastrando molestias en la rodilla, pero apunta a titular hoy. Cho y Carlos Fernández vuelven a estar disponibles tras regresar a la dinámica de grupo esta semana, mientras que Oyarzabal llega al choque con más rodaje. Quien causa baja por lesión de última hora es Guevara, que se ausentará junto a Sola y Sadiq.

El oriotarra dispone de un fondo de armario amplio y podrá echar mano de muchos recursos ofensivos desde el banquillo, algo que parecía una quimera no hace mucho. Además, recupera a Brais Méndez después de que el gallego cumpliera sanción por acumulación de tarjetas la pasada jornada. Habrá que ver si apuesta por dar continuidad al rombo con Zubimendi, Merino, Brais y Silva, una fórmula innegociable hasta el momento o decide sorprender con otro sistema.

Sin Iñigo Martínez

El Athletic buscará en Donostia la primera victoria en Liga tras el Mundial. Los empates ante el Betis y Osasuna han frenado a los rojiblancos que desean volver a entrar en Europa esta temporada tras los infructuosos intentos de los últimos años. El derbi de esta noche llega en el momento idóneo para recuperar sensaciones y dar un golpe en la mesa.

Valverde no podrá alinear a Iñigo Martínez por lesión. El canterano txuri-urdin se librará esta vez de la ira de Anoeta. Puede incluso que ya no la sufra más como rojiblanco, ya que parece que su futuro está lejos de Bilbao. La Real pondrá a prueba la intensidad defensiva y la evolución ofensiva de este Athletic. Especial o no, es el partido que todos quieren ganar.