Real Sociedad El nuevo dibujo no trae más goles Imanol ha conseguido que se generen más oportunidades pero la falta de pegada y los problemas para atacar el espacio siguen ahí

Con lo que juega la Real es una pena que la falta de remate le vaya a complicar su clasificación para Europa. Porque el partido del Levante confirmó algo que sabíamos desde hace tiempo pero que los buenos números defensivos habían mantenido en segundo plano hasta ahora: no hacemos gol ni al arco iris. Y no nos engañemos, esto no se va a arre