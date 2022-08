La afición txuri-urdin se deja sentir en Cádiz

Cádiz tiene color txuri-urdin. La Real Sociedad estrena la nueva temporada y la afición no ha querido perder la ocasión de acompañar a los de Imanol Alguacil en la primera salida del curso. Poco ha importado la larga distancia entre ambas ciudades o que el partido se dispute en plenas vacaciones de verano. Y es que este domingo a las 17:00 horas cerca de 1.000 realistas se darán cita en el Nuevo Mirandilla para apoyar a su equipo en busca de la primera victoria de la temporada. La expectación es máxima, la ilusión también.

Eso sí, los más tempraneros ya se están haciendo sentir en la 'tacita de plata' donde, banderas y bufandas en mano, no han dudado en extender los colores txuri-urdin por toda la ciudad. El buen ambiente está siendo el gran protagonista de las últimas horas y los seguidores realistas no han ahorrado en cánticos en las horas previas al choque. La sintonía con los aficionados locales, cómo no, está siendo absoluta.

La Real Sociedad afronta mañana una exigente -y a la vez ilusionante- temporada en la que nuevamente tendrá hacer frente a tres competiciones: liga, Copa y Europa League. Para ello, los de Imanol Alguacil se han reforzado notablemente, especialmente en posiciones de ataque, donde Mohamed-Ali Cho, Take Kubo y Brais Méndez ofrecen muchas alternativas e invitan al optimismo entre la afición.