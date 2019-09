(Texto publicado originalmente en la newsletter Txuri-Urdinak para suscriptores. Si ya lo eres y quieres recibirla cada miércoles solamente tienes que apuntarte desde este enlace)

No te asustes. La Real acabará en el noveno puesto de la Liga detrás del Barcelona (260), Real Madrid (258), Atlético (243,5) Sevilla (150), Betis (100), Valencia (76), Celta (42) y Villarreal (22) si atendemos a lo que cada club ha gastado en fichajes este verano. Es fútbol ficción, como puedes imaginar. Es una licencia que me permito en este rincón en el que nos leemos tú y yo.

Y es que me apetecía hacer este juego una vez que se ha cerrado el periodo en el que los equipos pueden realizar incorporaciones. La Liga no acabará en ese orden, no nos gustaría que fuera así, pero no andarán lejos esos equipos de la parte alta si su rendimiento deportivo responde a lo gastado en los despachos.

La Real, desde esa novena plaza en gasto este verano, afrontará la competición con seis caras nuevas en las que ha gastado cerca de 21 millones. Nuestro club se ha reforzado en tres de las cuatro líneas, como bien sabes. En la portería ha firmado a Remiro, el último en llegar a la defensa ha sido Nacho Monreal, y es en ataque donde más caras nuevas hay con los fichajes de Odegaard, Isak y Portu. En total algo más de veinte millones, uno de los mayores desembolsos de los últimos años para confeccionar una plantilla con competencia en todos los puestos. El club ha compensado este gasto con los millones que ha ingresado en la venta de Juanmi (ocho más dos en variables) y lo poco que pudiera obtener de los traspasos de Héctor Moreno y Navas. Repasemos qué han hecho el resto de clubes si seguimos la clasificación de Liga a día de hoy después de haberse jugado tres jornadas de Liga.

El Atlético de Madrid ha gastado 243,5 millones en siete jugadores y ha ingresado por seis jugadores 313,1 millones. Es decir, ha alcanzado un superávit de 69 millones.

En Athletic se queda como está porque no ha podido fichar ninguno de los jugadores que deseaba. Las únicas incorporaciones han llegado de Lezama o son cedidos recuperados.

El Sevilla, con el último fichaje de Chicharito, es uno de los clubes que más ha gastado. Ha firmado a trece jugadores por valor de 150 millones de euros: Dabbur (Salzburgo), Diego Carlos (Nantes), Jordán (Eibar), Luuk de Jong (PSV), Jules Koundé (Girondins), Lucas Ocampo (O. Marsella), Reguilón (Real Madrid), Fernando (Galatasaray), Óliver Torres (Oporto), Gudelj (Guangzhou), Rony Lopes (Mónaco), Chicharito (West Ham) y Bono (Girona).

El Levante apenas se ha movido. Ha gastado más de lo ingresado. Ha sacado 13 millones de la chequera y ha ingresado tres.

El Real Madrid, sin el deseado Pogba ni Neymar, ha gastado 258 millones en Hazard (Chelsea), Jovic (Eintracht), Rodrygo (Santos), Militao (Oporto) y Mendy (Lyon) y ha ingresado 140 millones. Ha cedido a ocho futbolistas.

Osasuna dio por cerrado el capítulo de incorporaciones con Navas. En total ha firmado once jugadores que le han salido por 13,7 millones de euros, que pueden ser tres más si se cumplen las variables establecidas en algunos de esos nuevos contratos.

El Alavés ha gastado 8,5 millones que ha compensado con la venta de Maripán por 13 millones.

No es novedad que el Barcelona sea uno de los más gasta. En este mercado se ha ido a los 260 millones y se han ingresado 155 millones. Ha llegado De Jong (Ajax), Neto (Valencia), Griezmann (Atlético), Junior (Betis) y Pedri (cedido en La Palmas).

En Granada ha dado por cerrada la plantilla tras un gasto de nueve millones. Ha ingresado 500.000 euros.

En Valencia, finalmente con Rodrigo en sus filas al no cerrarse su traspaso al Atlético, ha gastado 76 millones de euros, más ocho en variables, en ocho fichajes.

El Celta de Vigo, con Rafinha a última hora, se queda con 23 jugadores. Por ventas ha ingresado 35 millones y ha pagado 42 en fichajes: Gabriel Fernández (Peñarol), Denis Suárez (Barcelona), Aidoo (Genk), Santi Mina (Valencia), Jorge Sáenz (Valencia), Pape Cheikh (Olympique de Lyon) y el citado Rafinha.

El Valladolid termina con un superávit de 8 millones de euros. Ha recibido siete jugadores cedidos a coste cero.

El Mallorca, entre cedidos y fichajes, ha hecho 31 movimientos, 16 fichajes, en los que se han gastado 4,5 millones.

En el Betis han tenido mucho movimiento este verano. Se han gastado casi 100 millones de euros, cifra que podría superarse en función de las variables incluidas en algunas de sus contrataciones. Su fichaje más caro ha sido el de Borja Iglesias (28 millones) que podría se superado por el de Fekir (19,75 millones) en el que se incluyen diez millones en variables. Tras ellos están Juanmi (8 millones), Álex Moreno (7,5), Emerson (6), Dani Martín (5) y Pedraza (1 millón). A esta cifra hay que sumar 22 millones que el Betis se comprometió a pagar al PSG por el argentino Lo Celso antes de decérselo al Tottenham.

El Villarreal, uno de los clubes de la clase media más activos todos los veranos, en éste ha gastado 22 millones y ha ingresado 61.

Las cuentas del Getafe dicen que ha hecho 9 fichajes aunque solo ha pagado por tres. En total, 7 millones de euros. No ha hecho ninguna venta.

El Eibar ha realizado siete fichajes y su inversión supera ligeramente los 12 millones. El balance entre ingresos y ventas es de un beneficio de 10 millones.

El Espanyol ha invertido 20 millones y ha ingresado más de 40 por Borja Iglesias y Mario Hermoso.

El Leganés ha terminado el mercado con cuatro operaciones sobre la bocina. Ha gastado 15 millones y ha ingresado uno.

¿Qué te parece? ¿Te ha sorprendido algún club? De los equipos que se supone van a pelear con la Real por un puesto en Europa, el Celta y el Betis son los equipos que más miedo me dan esta temporada. Han hecho buenas plantillas. Habrá que ver qué pasa en Sevilla porque después de semejante desembolso como el Betis no empiece a carburar pronto puede haber terremoto.