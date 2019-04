Real Sociedad El objetivo es dejar la portería a cero Gero Rulli detiene un remate de Borja Mayoral en el encuentro que se disputó el 15 de marzo entre la Real y el Levante en Anoeta. / LOBO ALTUNA Desde el 0-0 frente al Girona hace nueve jornadas la Real siempre ha encajado al menos un gol Imanol ha utilizado a siete jugadores en los cuatro puestos defensivos durante este tramo, en el que Rulli siempre ha sido titular RAÚL MELERO Martes, 23 abril 2019, 06:22

La Real Sociedad deberá echar mano en esta recta final de campeonato de una de las frases más célebres del fútbol, sobre todo cuando la cosa no van bien: dejar la portería a cero. Algo que la escuadra txuri-urdin no consigue desde hace ocho partidos. La última vez que Gero Rulli no tuvo que darse la vuelta a recoger el balón de la red de su portería fue el 25 de febrero en la visita a Montilivi. Aquel día la escuadra blanquiazul empató a cero goles contra el Girona. A partir de ahí, todos los rivales a los que se ha enfrentado la Real han perforado su meta, y quizá por ahí se han escapado las opciones de llegar con chance a las últimas jornadas para pelear por Europa.

No encajar goles en el fútbol es como ese analgésico necesario para los momentos de resfriado. Ya lo hizo Imanol la pasada temporada cuando cogió el equipo en un partido en Ipurua. Portería a cero es sinónimo de fortalecimiento de ideas, de trabajo defensivo en equipo y un cierre de filas previo a una intención de jugar con más riesgos. Esa puerta a cero le ha faltado a la Real Sociedad en los dos últimos meses para estar un poco más arriba.

La racha Ocho encuentros sin puerta a cero J26 Real - At Madrid 0-2 J27 Sevilla - Real 5-2 J28 Real- Levante 1-1 J29 Valladolid - Real 1-1 J30 Real - Betis 2-1 J31 Celta- Real 3-1 J32 Real - Eibar 1-1 J33 Barcelona - Real 2-1

La distancia de la Real Sociedad con el séptimo, el Athletic, es de cinco puntos y con quince por jugarse no es una misión imposible. Sin embargo, a nadie se le escapa que la Real Sociedad debe hacer un 'rush' final de lo más parecido a Usain Bolt, y hay muchos equipos -Athletic, Alavés, Betis y Espanyol- en la pelea por Europa.

En este periodo la Real solo ha sacado seis puntos de los 24 en juego y ha encajado 16 goles

La defensa tipo de Imanol ha sido la formada por Zaldua, Aritz, Navas y Theo

Ocho partidos atrás el equipo era séptimo a un punto del Betis, que cerraba los puestos europeos

La Real Sociedad no ha sido fiable atrás y eso ha restado oportunidades de estar ahora mejor colocado ante el sprint final. El problema de no dejar la meta a cero se olvida cuando a la delantera se le caen los goles de los bolsillos, pero se está viendo que la Real tampoco atraviesa por un mágico momento en la portería contraria. En estos ocho encuentros ha recibido 16 goles y solo ha podido hacer nueve, lo que ha reportado seis puntos de veinticuatro posibles.

Por ello debía ser trascendental acabar algún partido sin encajar goles para que, los pocos que ha hecho en este tramo, hubieran supuesto tres puntos en lugar de uno. Sucedió contra el Levante, Valladolid y Eibar. En los tres casos, el choque concluyó con empate a uno. En la jornada 25, antes de esta racha de ocho encuentros, el equipo blanquiazul era séptimo con 36 puntos a solo uno del Betis. Ahora Europa está, como poco, a cinco puntos con muchos menos partidos por jugarse.

Rulli y Zaldua, fijos

Una de las explicaciones para la tibia temporada que está realizando hasta el momento el equipo txuri-urdin han sido la plaga de lesiones que ha tenido desde que echara a andar en julio. También en la zaga, y eso ha derivado en que haya que hacer muchos cambios en las alineaciones. Sin embargo, en estas últimas ocho jornadas, con solo un triunfo -ante el Betis- donde el equipo no ha sido capaz de candar la portería, Imanol ha empleado a siete jugadores en la zaga. Rulli siempre ha sido titular. De hecho, desde su excepcional actuación en el Bernabéu, no se ha bajado de ninguna titularidad. Joseba Zaldua también ha formado de inicio en el carril derecho de la zaga guipuzcoana. El donostiarra se tuvo que retirar ante el Sevilla en el Pizjuán y fue sustituido por Aritz, pero en el resto de minutos ha estado sobre el césped.

Precisamente Aritz ha sido el otro jugador más utilizado con seis apariciones. Esa de Sevilla, esporádicamente en el lateral, pero en el resto ha estado en el centro de la zaga. Raúl Navas ha jugado cinco partidos, los mismos que Theo; Diego Llorente cuatro, Aihen Muñoz tres y Héctor Moreno tan solo uno. En estos ocho últimos encuentros la defensa tipo por alineaciones y minutos sería la compuesta por Zaldua, Aritz, Navas y Theo. Tres de los teóricos cuatro titulares en la retaguardia de la Rulli y Zaldua, fijos.

Imanol ha ido variando las parejas de centrales en relación a los jugadores que tenía disponibles y a las prestaciones que buscaba en cada partido. Siendo Zaldua fijo en la derecha y repartiéndose los encuentros Theo y Aihen en el carril zurdo, el oriotarra ha empleado en tres ocasiones la pareja Aritz-Llorente -Barcelona, Eibar y Betis- y en otras tres Aritz-Navas -Celta, Valladolid y Levante-. Ante el Sevilla, Imanol se decantó por alinear a Navas y a Héctor Moreno; y frente al Atlético de Madrid, la que en teoría es la pareja titular: Raúl Navas y Diego Llorente.

Para el partido ante el Villarreal de pasado mañana en Anoeta (20.30 horas beIN LaLiga), el técnico realista tendrá la duda de Llorente, que se retiró con molestias el pasado sábado en el Camp Nou, pero podría recuperar a Héctor Moreno. Aunque todo hace indicar que la pareja de centrales que puedan salir de inicio sean Aritz Elustondo y Raúl Navas. La misión está bien clara: volver a dejar la puerta a cero y rentabilizar al máximo los goles a favor para sumar de tres en tres en este tramo final de liga donde además del Villarreal, pasarán por Anoeta el Getafe y el Real Madrid.

El Villarreal, todo lo contrario

Además, se da la circunstancia de que se enfrentan dos rachas absolutamente opuestas el jueves en Anoeta. Por un lado están los ochos encuentros que la Real Sociedad no ha podido, ni sabido, candar su portería; y por otro el Villarreal, que lleva los mismo partidos, ocho, marcando en Liga de forma consecutiva. De hecho, le ha servido al cuadro castellonense para salir de los puestos de descenso con los que lleva coqueteando todo el curso.

Ekambi es su máximo artillero en este tramo de partidos con cuatro dianas, seguido por el nigeriano Samuel Chukweze con tres. El colombiano Carlos Bacca ha hecho dos y el resto, además de dos goles en propia meta, se los han repartido Santi Cazorla, Gerard Moreno, Pedraza, Vicente Iborra y el central argentino Funes Mori. Así las cosas, la delantera del Villarreal está en racha y deberá estar bien vigilada por la zaga realista.

El equipo que vuelve a redirigir desde la jornada 22 Javi Calleja ha hecho 16 dianas en los dos últimos meses de competición. Destacan las cuatro que le hizo al Barcelona, aunque no sirvió para llevarse el triunfo. En sus cuatro últimas salidas han logrado vencer en dos de ellas (Levante y Girona), así que la Real Sociedad l deberá estar preparada.