La Real Sociedad C gana al Peña Sport en un intenso duelo y suma 12 partidos sin derrota

Real Sociedad La Real Sociedad C gana al Peña Sport en un intenso duelo y suma 12 partidos sin derrota

La Real C venció ayer 2-3 al Peña Sport en un encuentro que comenzaron perdiendo y en el que sufrieron hasta el final. Los locales se adelantaron en el marcador al poco de que el esférico comenzara a rodar por el terreno de juego. Ilintxeta fue el encargado de anotar el tanto en el minuto tres. Lejos de arredrarse, los realistas reaccionaron y en el 17 Eneko Arzumendi empató a la salida de un córner. Un gol que subió la moral de los txuri-urdin, que cinco minutos después hicieron el segundo de la mano de Pablo Marín tras una acción bien combinada.

Tras el descanso, un penalti que Ilintxeta transformó en gol, igualó el encuentro. No obstante, los guipuzcoanos querían llevarse los tres puntos y así lo lucharon hasta el final. No se rindió la Real y Marín volvió a marcar en el 62, un tanto que daría la victoria a los realistas. Los locales, que no se vinieron abajo, buscaron el empate hasta el final, haciendo sufrir a los blanquiazules en un intenso duelo.

La expulsión de Rodríguez en el minuto 90 aumentó la tensión del encuentro e hizo que los visitantes tuvieran que trabajar duro en defensa para evitar cualquier susto y llevarse los tres puntos del Estadio San Francisco.

2 PEÑA SPORT 3 REAL C Peña Sport: Mendioroz; Aguirrebeña (Fermín Uriz, min. 87), Gontzal, Oscariz (Javier Alonso, min. 55), Jiménez (Mikel, min. 79), Vania (Cubillo, min. 79), Aitor Aguirre, Satrus, Aser (Martín, min. 55), Ilintxeta y Beñat Almandoz.

Real C: Marrero, Cortés, Rodríguez, Cantero, Azurmendi (Teijeira, min. 58), Zubillaga (Sukia, min. 89), Marín (Pontones, min. 89), Kortajarena, Dadie, Balda (Gorrotxategi, min. 67) y Agirre (Azkune, min. 67).

Goles: : 1-0: Ilintxeta, min. 3; 1-1: Azurmendi, min. 17; 1-2: Marín, min. 22; 2-2: Ilintxeta, min. 55; 2-3: Marín, min. 66

Árbitro: Holgueras Castellanos.

Finalmente, lograron una importante y sufrida victoria con la que suman doce jornadas sin conocer la derrota. Los realistas son segundos en la tabla tras Osasuna B y la próxima jornada recibirán en Zubieta al Cayón con el objetivo de seguir con la buena línea.