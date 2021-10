¿Hasta cuándo durará la resaca?

Carlos Fernández adelantó a la Real con este disparo al que no pudo llegar Bono. Koundé sigue la trayectoria del balón. / Arizmendi

Que sí, que yo también soy de los que firmaba a principio de temporada tener a estas alturas la Copa del Rey en las vitrinas de Anoeta y estar en posiciones europeas a falta de siete jornadas, pero me da rabia ver cómo se está escapando la Liga después de todo lo bueno hecho hasta ahora. Las lesiones de Merino y Silva pesan, y mucho, pero dos puntos sumados en cinco jornadas es un botín famélico para cualquier equipo de Primera División. Por muchas bajas que haya.

En Granada el rival nos cortó el ritmo de juego a base de faltas y no hubo nada que rascar. Luego llegó el Barcelona y se vio que está a otro nivel, tal y como se pudo ver hace dos días. Contra el Athletic veníamos lastrados por el esfuerzo de la final de Copa. En Mestalla se cruzó Pizarro. Hasta aquí todo correcto. Ganar un título después de 34 años da crédito para olvidar esto y mucho más. Pero la primera parte de este domingo fue preocupante, porque si el Sevilla se va con cuatro goles al descanso no pasa nada. La resaca no puede durar mucho más.

1 Real Sociedad Gorosabel (Aritz, m.74), Guridi (Fernández, m.74), Januzaj (Oyarzabal, m.74) y Portu (Barrenetxea, m.82). 2 Sevilla Rakitic (Suso, m.65), Óliver Torres (Jordán, m.76), Gudelj (Papu Gómez, m.76), Vázquez (Ocampos, m.88) y De Jong (En-Nesyri, m.82). Goles 1-0 min. 5: centro raso de Aritz al área y Carlos Fernández, tras un buen control, dispara fuerte al palo largo. 1-1 min. 22: Le Normand deja muerto un balón colgado al área que aprovecha Fernando. 1-2 min. 23: disparo de Ocampos al poste y el rechace lo gana En-Nesyri para marcar a puerta vacía.

El árbitro Jaime Latre del comité aragonés. Asistido en las bandas por Yuste Jiménez y García González. Fue de más a menos. Amonestó con tarjetas amarillas a Fernández, Isak, Barrenetxea y Portu de la Real y a Diego Carlos y Jordán del Sevilla.

Incidencias Partido de la 33ª jornada de Liga disputado en el Reale Arena a puerta cerrada por el coronavirus.

El conjunto hispalense juega otra Liga

La de los cuatro que aspiran a llevarse el campeonato. Solo en su once titular de este domingo se ha gastado 135 millones en dos años en concepto de fichajes, sueldos al margen. Y en el banquillo tenía otros 60 millones invertidos. Únicamente en dinero pagado a otros clubes por hacerse con ellos. Repito, sin contabilizar salarios. La Real jugó de inicio con siete canteranos, los navarros Remiro y Monreal, más Carlos Fernández e Isak. Solo traerse a estos dos últimos ha supuesto un desembolso, de 10 millones por el sevillano y 7 por el sueco. Como verán, otra filosofía y otra forma de hacer las cosas. Ni mejor ni peor. Diferente. Por eso conviene tener bien claro de dónde venimos a la hora de medir las opciones de ambos equipos y enjuiciar el partido.

Imanol busca soluciones

Sin dos hombres tan importante como Merino y Silva que condicionan no solo el dibujo táctico sino también el estilo, el de Orio está tratando de buscar soluciones. No puedes jugar a lo mismo con futbolistas diferentes. Su primera alternativa pasa por colocar a Carlos Fernández de enganche y hacerlo jugar junto a Isak para paliar la falta de creación en la zona ancha con un juego más vertical e intimidatorio. Además, añadió las piernas frescas de Barrenetxea y dos efectivos que venían de descansar en Mestalla: Zubeldia y Zubimendi. Atrás metió a Aritz por Gorosabel, me imagino que para paliar la baja de Merino en las acciones defensivas de estrategia. Y ni por ésas pudo contener el poderío sevillista a balón parado.

La puesta en escena fue buena, porque para el minuto 5 Carlos Fernández ya había marcado tras una buena jugada que arrancó en una conducción interior de Barrenetxea, un cambio de orientación a la derecha de Zubimendi y un preciso centro al área de Aritz. Pero fue un espejismo, porque el primer tiempo fue seguramente el peor que ha firmado la Real esta temporada.

Dispuesta en 1-4-2-3-1 tuvo dos grandes problemas: no agarró balón y no pudo presionar al contrario. Un 39% de posesión al descanso con la mitad de pases dados que el rival y apenas 36 completados en campo contrario fue la fotografía que dejó el primer acto. En ningún momento logró combatir la presión adelantada del Sevilla, no sacó el balón jugado y el resultado fue que quedó partida en tres líneas inconexas entre ellas. En ese caldo de cultivo, los centrocampistas rivales con los apoyos interiores de los extremos Suso y Ocampos firmaron un monólogo para controlar el juego.

Superados por arriba

Sin balón y sin la posibilidad de llegar a la presión porque era imposible avanzar metros sobre el campo, la Real fue sometida a un asedio atrás por un Sevilla que supo explotar su ventaja en el juego aéreo. Un centro lateral de Suso peinado por Ocampos y cabeceado después por En-Nesyri que salvó Zubimendi y un córner en el que Remiro tuvo que hacer un paradón a remate de Ocampos tras balón ganado por Fernando arriba fueron los dos primeros avisos visitantes.

Hasta que Navas volvió a colgar otro centro al área, Le Normand dejó la pelota muerta tras peinada de Fernando y éste aprovechó el regalo del bretón para empatar. Apenas sacarse de centro una conducción de Ocampos acabó con disparo al poste desde la frontal del área y En-Nesyri anduvo más rápido que Zubeldia para ganar el rechace. Dos goles en apenas un minuto.

Antes del descanso una falta lateral jugada en corto por el Sevilla y que acabó colgando Jordán generó un cabezazo de Koundé y el remate de Fernando, ambos respondidos con sendas brillantes intervenciones de Remiro. Incluso En-Nesyri estrelló un cabezazo al poste en un córner que ganaron por arriba Koundé y Fernando.

En las dos jornadas anteriores en las que también faltó Merino la Real ya había recibido dos goles a balón parado: el de Villalibre en una falta lateral y el de Gabriel Paulista en un córner. Hay que reinventarse ahí porque si no la Liga puede hacerse muy larga.

Equilibrio tras el descanso

En la reanudación Imanol cambió el dibujo y las fuerzas se igualaron. Pasó a manejarse con tres centrales -Aritz, Le Normand y Zubeldia-, colocó a Barrenetxea y Monreal de carriles, retrasó a Guevara de organizador con Zubimendi más adelantado y metió a Oyarzabal con Carlos Fernández en la mediapunta para que Isak tuviera más compañía.

Lopetegui respondió metiendo defensa de tres con Fernando entre Koundé y Diego Carlos, dejando a Jordán y Rakitic como pivotes y una línea de tres arriba con En-Nesyri caído a la izquierda para buscar la espalda de Aritz.

La Real mejoró porque el Sevilla ofreció más espacios en el centro del campo al retrasar a Fernando y Guevara acertó a llevar la manija en zona de creación, con Zubimendi más atento a ganar las caídas y hacer conducciones en terreno rival. Barrenetxea y Monreal podían estirarse más arriba y centrar al área, mientras que Oyarzabal y Carlos Fernández fijaban a Koundé y Diego Carlos para que los centrales no salieran entre líneas.

Pero todo lo que se consiguió fue ganar metros en el campo, porque las ocasiones se cotizaron caras. Una falta bien puesta por Oyarzabal que salvó Koundé y un penalti reclamado por Le Normand fueron las acciones más destacadas en ataque. Es más, la mejor ocasión fue del Sevilla, en un balón que midió mal el central francés y En-Nesyri no aprovechó solo ante Remiro.

Tres dibujos diferentes

El cuarto de hora final Imanol dio entrada a Gorosabel, Guridi y Januzaj para regresar al esquema habitual de 1-4-3-3 pero no dio el fruto deseado. El Sevilla volvió a adelantar a Fernando, presionó más arriba y la Real tuvo problemas para iniciar con claridad. Los tres partidos jugados tras la final de Copa le ha costado generar en posicional y tendrá que hacerlo si quiere volver a sumar pronto. La opción de colocar a Oyarzabal en la tercera altura está ahí, especialmente en encuentros en los que necesite llevar la manija y el peso del juego. Este domingo, lo mejor hasta fue casi hasta el resultado, porque no hay que descuidar el golaveraje general con el Villarreal.