La Real Sociedad regresa hoy a los entrenamientos en Zubieta

La plantilla blanquiazul regresa hoy a la actividad para preparar el partido del sábado ante el Barcelona en el Camp Nou después de que Imanol concediera ayer día de fiesta a sus jugadores. La sesión está programada para las 11 de la mañana en las instalaciones de Zubieta y discurrirá como es habitual a puerta cerrada.

La buena noticia es que el encuentro del sábado pasado ante Girona no dejó lesionados, por lo que en principio el técnico blanquiazul dispondrá de casi toda su plantilla para trabajar esta semana. Son bajas confirmadas Sadiq, que continúa recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufriera en septiembre, y Brais, con una rotura en el aductor de la pierna derecha que aún le tiene en el dique seco.

Zubeldia, que estuvo la semana pasada entre algodones por unos problemas en la cadera derecha, apuró su recuperación para estar presente contra el Girona aunque no pasó de la hora de juego. Entre que el azkoitiarra llegó justo al partido y que arrastraba una amarilla desde el minuto diez, el entrenador decidió sustituirle por Pacheco. En principio no tendría que tener problemas para estar disponible para jugar el sábado, a partir de la nueve de la noche, en el Camp Nou.

Imanol ha programado cuatro sesiones de entrenamiento para esta semana, todas ellas en Zubieta y a las once de la mañana. La Real defiende cinco puntos de ventaja sobre el Villarreal en su carrera por la Champions y no quiere perder esa privilegiada posición en las cuatro jornadas que restan. No hay que olvidar que son veinte las jornadas que lleva incrustada entre los cuatro primeros sin que nadie haya podido desbancarla. Después del Barcelona tiene que recibir a Almería y Sevilla y visitar al Atlético entre esos dos encuentros.