La Real recurre la roja que Munuera Montero mostró a Aritz Elustondo

La Real Sociedad ha presentado alegaciones a la tarjeta roja que Munuera Montero mostró el domingo durante el partido contra el Valencia a Aritz Elustondo y que dejó al equipo con diez en el minuto 15 de partido. La entidad txuri-urdin ha estudiado la decisiva acción y concluye que lo sucedido no se corresponde con la redacción del colegiado en el acta arbitral. Munuera Montero escribió que el beasaindarra disputó el balón a un contrario con los pies en forma de plancha impactando con los tacos en el tobillo y siendo culpable de «juego brusco grave». La Real tratará de demostrar ante el Comité de Competición que esta interpretación no se ajusta a las circunstancias de la jugada que acabó con el defensor txuri-urdin expulsado. El citado comité se reunirá hoy para estudiar el recurso y tomar una decisión al respecto. Si no cambia su postura –lo más habitual ante este tipo de alegaciones–, Aritz tendrá que cumplir un partido de castigo.