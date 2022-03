El billete europeo que quiere conseguir la Real va a estar carísimo. El precio tan alto que habrá que pagar por él se explica por el nivel que tienen los rivales que le quedan en este último tramo de Liga a los chicos de Imanol. Quedan once jornadas y cinco encuentros serán de máxima dificultad. Así que no conviene perder de vista el postpartido del Bernabéu porque, si bien quizá los rivales no están a la altura del líder, no sería justo decir que se encuentran muy lejos del cuadro merengue.

El equipo de Imanol, sexto ahora mismo en la clasificación, va a tener que jugar en el campo del Sevilla dentro de quince días y visitará La Cerámica de Villarreal en la penúltima jornada liguera. En el caso de los encuentros del Reale Arena hay tres ante equipos que le preceden en la tabla. El Betis y el Barcelona, que llegarán en plena Semana Santa y con tres días de diferencia puesto que la jornada contra los culés es entre semana, y el último día de curso, donde recibirá al Atlético de Madrid. Un 22 de mayo donde esperemos que la Real haya hecho acopio de puntos suficientes para clasificarse para Europa y firmar tres campañas seguidas obteniendo billete, algo que solo ha sucedido en los tiempos de las Ligas. De todas maneras no sería extraño que los tres puntos en juego ese día ante los colchoneros sean necesarios para una hipotética clasificación. Así ha sido precisamente en las últimas temporadas, en choques como los de Balaídos, el Wanda, Cornellá o El Sadar. Felizmente en esta ocasión el cierre de la Liga será como local para la Real.

13 marzo Real-Alavés

20 de marzo Sevilla-Real

3 abril Real-Espanyol

10 abril Elche-Real

17 abril Real-Betis

20 abril Real-Barcelona

1 mayo Rayo Vallecano-Real

8 mayo Levante-Real

11 mayo 1 Real-Cádiz

15 mayo Villarreal-Real

20 mayo Real-Atlético

Un puesto más según la Copa

Los puestos que clasifican para disputar competición europea la próxima campaña pueden bailar según quién se haga con el título de Copa, Betis o Valencia. En principio los cuatro primeros jugarán la Champions League, el quinto disputará la Europa League y el sexto la Conference League. Si cualquiera de los dos finalistas de Copa se clasifica para Europa por la vía liguera, habrá un puesto más para la Europa League –el quinto y el sexto– mientras que el séptimo obtendría un billete para disputar la Conference.

Cansancio Todos los rivales que preceden a la Real, más el Villarreal, están vivos en competiciones europeas

El síndrome de tener que disputar encuentros cada tres días se ha acabado para la escuadra txuri-urdin y será ahora cuando sus rivales deban compaginar partidos de alto voltaje, puesto que se encuentran en rondas europeas a cara o cruz.

El Atlético y Villarreal se juegan una vuelta de octavos durísima en Champions ante Manchester United y Juventus. Ambos juegan como visitantes y huelga decir que avanzar para ellos en la competición, les puede despistar en la Liga. El Sevilla tendrá un doble compromiso contra el West Ham de David Moyes los jueves 10 y 17 y tres días después la Real tendrá que poner rumbo a Nervión. El Betis –además de su final copera– tiene un doble compromiso de octavos ante el Eintrach de Frankfurt y el Barcelona se debe medir a ida y vuelta ante el Galatasaray.

Sin relajarse

No hay duda de la altura de los equipos con los que la Real se va a jugar su clasificación y la importancia de los partidos contra ellos significa que un triunfo tenga valor doble.

Siete clasificados Habrá un puesto más para la Europa Legue si el campeón de Copa se mete en Europa vía la Liga

Sin embargo no conviene olvidar al resto de partidos que va a tener que jugar el cuadro blanquiazul porque no van a ser un paseo. Alavés, Espanyol y Cádiz deben visitar Anoeta, mientras que la Real jugará como visitante ante el Elche, Rayo y Levante. Hasta ahora el cuadro de Imanol es el mejor contra los equipos de la segunda mitad de tabla.