La Real Sociedad no pierde la pista a un Sorloth que no juega en el Leipzig

El percance de Carlos Fernández puede cambiar los planes en la Real Sociedad. Con los fichajes de Brais Méndez, Take Kubo y Cho, y los ascensos al primer equipo de Álex Sola, Beñat Turrientes y Robert Navarro, la plantilla se daba por completada a no ser que surgiera alguna situación imprevista que obligase a intervenir antes del cierre de mercado el día 31. Una ha sido la marcha de Ryan, una opción que los técnicos contemplaban aunque esperaban que no ocurriese. Y otra, la lesión del delantero sevillano.

Después de haber invertido 31 millones en las contratación de los tres fichajes y renovar este verano a Remiro y Le Normand, quiere pensar muy bien antes de mover ficha en el mercado porque el dinero no es ilimitado. Y habrá que priorizar qué posición reforzar si es que hay que reforzar alguna. Con dos semanas por delante aún no hay una decisión tomada, aunque sí alguna intención al respecto.

Eso sí, la Real está muy atenta al mercado y no se le escapa que Alexander Sorloth apenas ha jugado cinco minutos en dos jornadas con el Leipzig. Imanol acabó muy contento con su rendimiento y el noruego bebía los vientos por seguir en Zubieta, lo que pasa es que su fichaje era imposible hace tres meses. El propio Olabe reconoció entonces que tiene «contrato y salario con otro club. Llegó en un precio de mercado que ahora tendríamos que ver si podemos gestionar».

Tedesco, técnico del Leipzig, no le había tenido a sus órdenes y quería conocerle en pretemporada, pero a los Nkunku, Silva, Szoboszlai y Olmo se les ha unido Werner, lo que complica las opciones de Sorloth.