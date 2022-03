Toca ponerse el frac o ropa cómoda para la pelea, como se prefiera, para visitar esta noche el Santiago Bernabéu. La Real regresa a uno de los templos del fútbol mundial, después de que en la temporada pasada tuviera que medirse a los madridistas en la ciudad deportiva de Valdebebas. Nada que ver un escenario con el otro. La Real vuelve al Paseo de La Castellana, avenida de gran influencia económica en la villa madrileña y, por ende, estatal. El Bernabéu es una ramificación más de esa poderosa fuerza que recorre una calle de algo más de seis kilómetros. Ahí juega de nuevo la Real.

El santuario blanco no relucirá como acostumbra. Las grúas continúan decorando su exterior y en el interior una lona de grandes dimensiones cubre una importante parte de la tribuna. El Bernabéu avanza en su proceso de transformación hacia algo más que un simple campo de fútbol. En cualquier momento de un futuro no muy lejano, quizás incluso eche a volar. La galaxia blanca no merece menos.

En el sector visitante del Bernabéu, semiescondido en lo más alto de una esquina, aún resuenan los gritos de celebración de los seguidores blanquiazules que presenciaron la histórica victoria en los cuartos de final de Copa el 6 de febrero de 2020. Aquel

3-4 es el último precedente de los realistas en Chamartín. Además, se trata de la penúltima derrota que ha sufrido el cuadro merengue en su estadio habitual –perdió contra el Sheriff este año en Champions–.

Los de Imanol viajan a Madrid con la moral por las nubes tras encadenar dos triunfos consecutivos frente a Osasuna y Mallorca en un momento de la temporada en el que saltaban las alarmas tras la eliminación europea frente al RB Leipzig y la goleada encajada en San Mamés. Hoy tienen la oportunidad de sumar tres victorias consecutivas en Liga por segunda vez en lo que llevamos de curso. La anterior ocasión se remonta a las primeras jornadas, momento en el que los realistas vencieron a Rayo Vallecano, Levante y Cádiz.

El técnico de Orio recupera a Rafinha y Zaldua, no así a Januzaj, Aihen ni Rico. El choque del miércoles en Son Moix no ha dejado secuelas importantes en la plantilla más allá de la fatiga que hayan podido acumular los jugadores que contaron con más minutos. Aprovechando su gran momento de forma, Silva podría alcanzar su tercera titularidad consecutiva ya que Rafinha acaba de regresar de lesión. Gorosabel, que pidió el cambio en Mallorca, podría dejar su lugar a Zaldua, que también sabe lo que es jugar a pierna cambiada en el lateral zurdo. Isak, salvo sorpresa mayúscula, será la gran referencia arriba. Imanol podría mantener la pareja de centrales formada por Le Normand y Pacheco, y Zubimendi podría recuperar la titularidad tras comenzar desde el banquillo en los últimos envites.

Mirando a la Champions

El Madrid, por su parte, encara la cita con un ojo puesto en el miércoles, día en el que afrontará la vuelta de Champions contra el PSG. Los blancos volvieron de París con un marcador adverso (1-0), pero muy corto, lo que les mantiene con opciones de poder superar la eliminatoria. El conjunto blanco tiene la Liga en sus manos. Domina la competición con solidez, sin una amenaza real a su alrededor, a pesar de que no resuelve de manera holgada sus choques ligueros. Tampoco lo necesita. A pesar de todo, mantiene con relativa comodidad su posición privilegiada en la clasificación, mientras ve desde la distancia los problemas a los que se enfrentan sus adversarios históricos.

Los guipuzcoanos tendrán que frenar a Vinicius y Benzema si quieren conservar la portería txuri-urdin a buen recaudo. Será clave, por tanto, atar en corto al brasileño, que en Anoeta gozó de muchos espacios. El lateral derecho que juegue tendrá que recibir constantes ayudas defensivas para contrarrestar la velocidad del carioca. Asensio y Rodrygo son las otras dos opciones que maneja Ancelotti para la línea atacante merengue.

El cuadro local se sostendrá en la media con Casemiro, que se perderá el compromiso europeo del miércoles por sanción. Puede que también aparezca Camavinga, una vez descartados Kroos y Valverde, bajas por lesión y enfermedad, respectivamente. Habrá que esperar si el técnico italiano decide reservar de inicio al incombustible Modric, generador de todo lo bueno en el juego del Madrid. Frente a ellos, la Real de Imanol.