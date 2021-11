«Estamos contentos con las cuentas que presentamos. El patrimonio neto sigue siendo de 77 millones de euros y la Real está fuerte y tiene sostenibilidad y solvencia económica». Ese ha sido el mensaje que ha querido subrayar Jokin Aperribay en la comparecencia ante los medios de esta mañana. El presidente de la Real Sociedad ha dado una rueda de prensa para dar a conocer la situación financiera del club -como antesala de la Junta de Accionistas del 14 de diciembre-, de la que destaca el déficit de cuatro millones y medio de euros en el último curso. Un año que se ha cerrado en negativo principalmente por el efecto del Covid y por las ambiciones del club para encarar citas deportivas como la final de Copa.

En la temporada 2020/21 la Real presentó unos ingresos de 108 millones de euros, que no pudieron hacer frente a los gastos de 115.6 millones. Un saldo negativo que, tras sumarle los impuestos en sociedad, hizo cerrar el curso con un balance negativo de 4.5 millones de euros. Unas pérdidas controladas y que no pusieron en peligro la estabilidad del club. «La pandemia ha hecho que la Real dejase de ingresar una cantidad de 17 millones de euros. Consecuencia de la falta de ingresos por parte de los aficionados en forma de merchandising, bares, abonos, un pago de 800.000 euros de Iqonic que todavía no hemos cobrado o la reducción de ingresos que teníamos previstos desde Europa», ha reconocido Nerea Aramburu, asesora fiscal del club.

Sin embargo, ese déficit de 4.5 millones de euros podría haberse evitado. «Si hubiéramos cobrado a los socios y abonados cuando no se podía acudir a los estadios, si después de conocer que Odegaard no iba a continuar no hubiéramos tomado la decisión de fichar a David Silva o si en enero no se hubiese efectuado el fichaje de Carlos Fernández, petición del staff técnico, las cuentas podrían haber acabado en cero, o incluso en positivo».

Pero desde la directiva de Jokin Aperribay la idea de trabajo es clara e intocable: las temporadas se organizan con antelación y se tiene que trabajar de manera contigua con el aspecto deportivo. «Teníamos una final de Copa marcada en el calendario. Sabíamos a un año vista que íbamos a disputar un partido muy importante para nosotros y, tratando de regular lo máximo el presupuesto, dotamos al equipo con lo que necesitaba para poder ser competitivos ante ese partido y otros objetivos deportivos como la clasificación europea», ha reconocido el máximo mandatario txuri-urdin. «Las buenas actuaciones deportivas del primer equipo nos han llevado a poder gestionar las cuentas de esta forma».

«Más cola de león que cabeza de ratón»

Una final de Copa y dos clasificaciones europeas consecutivas no solo han sido alegrías para los aficionados de la Real Sociedad, sino que también han tenido su impacto positivo en el aspecto económico del club. No obstante, Aperribay ha querido dejar claro que las cuentas de la Real no dependen en estos momentos de la clasificación europea. «Ya tenemos tres posibles informes con los presupuestos de la próxima temporada 2022/23 con resultado positivo y sin contar con los ingresos de Europa. No necesitamos de esos ingresos para cuadrar resultados».

Y es que los presupuestos txuri-urdin son estables sin aportes exteriores, como podría ser el ingreso de la UEFA, ni ventas a futuro. «No somos un club que trabaje año a año. Esta situación de la Real es el fruto de una buena gestión durante un periodo. Nuestro objetivo es estar en Europa de manera recurrente y pelear por cosas como ganar títulos», ha reconocido el dirigente debarra. «Tenemos que trabajar para ser más cola de león y no cabeza de ratón. Tratar de estar en ese grupo de equipos que gestionan bien sus economías como Villarreal o Sevilla».

Un proyecto que pasa por seguir en la misma línea. «Tenemos un equipo joven. Queremos que estén mucho tiempo y se les vayan sumando los jugadores de la cantera. No hay que limitar las ilusiones de los futbolistas». Un modelo al que la llegada de jugadores no formados en Zubieta también supone un plus. «Tener a Isak, Merino o Januzaj es bueno para Zubieta. Hace que los mejores quieran y sueñen con formarse aquí para tener una oportunidad. No debes cortar las alas a la ilusión». Unos resultados que se han visto reflejados en el ascenso de los dos filiales, el Sanse y el 'C'.

Cambio de estatutos

Además, el abogado del club, José Luis Martínez, también ha puesto sobre la mesa una de las intenciones del club de cara a las próximas Juntas de Accionistas. Al igual que se hiciera en la reunión del año pasado como consecuencia de la pandemia, desde la Real apuntan a cambiar los estatutos, de tal modo que, si el resto de los socios accionistas lo ven oportuno, en aquellas reuniones que se desarrollen de manera presencial también pudieran seguirse vía telemática.