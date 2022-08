La Real llega a 100.000 seguidores en Youtube

La expansión de la Real Sociedad al mundo entero no tiene límites, y ayer superó la barrera de los 100.000 seguidores en Youtube. Desde la llegada de Take Kubo, las redes sociales del club no han parado de crecer. Y es que en cada publicación o directo del club en las distinas redes sociales, usuarios japoneses invaden los comentarios. En el amistoso contra Osasuna llegaron a estar 25.000 usuarios simultáneamente en Youtube. En el chat, la comunidad japonesa era mayoría. En el entrenamiento de ayer llegaron a ser mil espectadores.