Rival Rubi: «La Real es el que más me ha gustado de la Liga, su fútbol es muy bueno» Rubi, el entrenador de Betis en el banquillo del Villamarín. El entrenador del Betis alaba a los txuri-urdines y destaca su «hambre» y sus «ganas de pelear» por un puesto en Europa DV Y AGENCIAS SEVILLA Sábado, 19 octubre 2019, 12:33

El entrenador del Betis, 'Rubi', confesó ayer que la Real es un conjunto que le encanta. «Es el equipo que más me ha gustado de LaLiga. Están haciendo un fútbol muy bueno: con verticalidad, y organizado. A mí me gusta muchísimo». El de mañana es para él, «un partido atractivo», con dos equipos «con mucha categoría y mucha clase». Pero hay algo que les diferencia a su entender. «Creo que hay otra cosa que es muy importante: el hambre. La Real se quedó en la última jornada fuera de Europa. Se ve a un equipo con ganas de pelear por eso».

Preguntado por si veía similitud entre el Betis y la Real esta temporada, Rubi admitió que «está en ese parámetro de equipos con jugadores de mucho talento y creatividad. Y sufren en aspectos de consistencia y orden. Pero hoy, excepto en tramos de partido, lo está haciendo muy bien».

El exrealista Juanmi no viaja y a Rubi tampoco le preocupa especialmente la baja de larga duración del centrocampista William Carvalho, pues dispone de «otros mediocentros que pueden jugar ahí, jugadores válidos a los que tocará demostrar». El preparador catalán dijo que se encuentra «bien, muy fuerte y con muchas ganas de trabajar» a pesar de que se podría jugar su futuro en el doble compromiso como visitante que afrontará su equipo.

Reiteró que está «tranquilo por la confianza depositada» en él por los dirigentes del Betis, «aunque los entrenadores» tiene «un examen en cada partido», por lo que le «influye poco el runrún» que pueda haber alrededor de su futuro. «El runrún tiene que estar. Pero no me obsesiono. No se puede cambiar nada estando con runrún o sin él. También se me acerca mucha gente diciendo 'dale dale, que lo vamos a sacar'».

Rubi destacó durante su intervención la necesidad de hacer «un análisis más grande de todo. No si el equipo lleva ocho o nueve puntos o podría llevar más. Nos cuesta, intentaremos conseguir que no nos cueste. No me preocupa eso ni un minuto. Al final todo son finales, siempre. Y el entrenador siempre está expuesto». Sobre si se ha planteado cambiar de sistema defensivo aseguró que «yo pienso y repito que vamos a jugar algún día con defensa de tres porque será interesante para salir beneficiado en unos partidos. Estoy intentando buscar soluciones sin cambiar el trabajo del principio. Hay cosas que se están haciendo buenas como la subida de laterales, se está viendo. La gran decisión no es defensa de tres, sino poner más o menos jugadores de talento en el campo».