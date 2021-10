La Real C gana 2-3 al Laredo y sigue segunda

La Real Sociedad C de Sergio Francisco sigue con su buena racha y venció ayer al Club Deportivo Laredo 2-3 gracias al gol de Iñaki Recio en el minuto 88. El once del C estuvo formado por Marrero, Gabilondo, Dadie, Kortajarena, Agirre, Teijeira, Gorrotxategi, Peru, Azurmendi, Lespinasse y Larrañaga. Además de Recio, que salió en el segundo tiempo, marcaron Jorge Agirre y Gabilondo. Gracias a esta victoria, el tercer equipo de la Real sigue situada en la segunda posición de la tabla con 18 puntos solo por detrás del Racing Rioja que tiene un punto más. La semana que viene recibe en Zubieta al Náxara.