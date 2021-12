La Real C de Francisco se queda con las ganas de gol y de liderato ante el Ardoi (0-0)

La Real C no pudo sumar la novena victoria de la temporada ante el Ardoi navarro (0-0) ayer en Zubieta. Los txuri-urdin se quedaron cerca del gol, que hubiera significado la vuelta a la primera posición de la tabla tras el tropiezo del Racing de Rioja ante el San Juan (1-0). El once compuesto por Sergio Francisco fue Marrero, Sukia, Cantero, Larrañaga (Marín, min. 59), Recio, Zubillaga (cap.), Gorrotxategi (Kortajarena, min. 77), Dadie, Pontones (Lespinasse, min. 59), Teijeira (Balda, min. 59) y Azkune (Agirre, min. 68). La próxima jornada visitan al Peña Sport.