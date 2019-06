Oficial Fichajes: la Real Sociedad ficha a Álex Remiro La Real Sociedad firma al jugador navarra hasta junio de 2023 IKER MENDIA Lunes, 10 junio 2019, 18:28

La Real Sociedad ha oficializado este lunes lo que era un secreto a voces. El conjunto donostiarra ha anunciado el fichaje del guardamenta Álex Remiro procedente del Athletic hasta junio de 2023. De esta manera, el portero navarro, de 24 años, abandonará la disciplina del del club vazcaíno a final de temporada, cuando vence su contrato, y se incorporará a la plantilla realista.

Remiro se incorporará al club txuri urdin a partir del 1 de julio de 2019, llegará con la carta de libertad y firmará hasta el 30 de junio de 2023.

Alejandro Remiro nació en Cascante el 24 de marzo de 1995. Comenzó a jugar en el equipo de su localidad natal para pasar en edad cadete a las categorías inferiores del Athletic Club. Completó dos temporadas en el filial rojiblanco y en 2016 fue cedido al Levante UD. Sólo jugó cuatro encuentros con los granotas y en el mercado invernal regresó a Bilbao.

SUS DATOS Nació en Cascante, el 24 de marzo de 1995 Tiene 24 años. Altura y peso 1,92 metros y 79 kilos. Trayectoria C. D. Basconia (2012-2014). Bilbao Athletic (2014-2016). Athletic Club (2016-2019). Cesiones: Levante (2016) y Huesca (2017/18). Esta temporada No ha jugado. Internacional sub 18 y sub 19. Con la selección sub 21 fue convocado en cinco ocasiones entre 2015 y 2016, sin llegar a debutar.

Tras una exitosa cesión al Huesca la pasada temporada -su suplente fue Ander Bardají, cedido por la Real y hoy traspasado al Fuenlabrada de Segunda B-, Remiro volvió en verano a Lezama como tercer portero, tras Kepa Arrizabalaga y Iago Herrerín. Tenía un contrato con cifras acordes a ese puesto en el escalafón de la portería de San Mamés. No obstante, trasladó a su entorno que no le gustó que el club no tuviera una conversación con él sobre sus planes de futuro.

Ahora llega a la Real Sociedad con hambre de seguir creciendo y de mostrar todo el potencial que posee. Se da la circunstancia de que Álex Remiro se encontrará con una situación pendiente de aclarar en la portería. Si el verano pasado regresó a Lezama y se encontró con Kepa Arrizabalaga y Iago Herrerín, en unos meses aterrizará en Zubieta, donde le esperan Rulli y Moyá. Al menos, por ahora.

Con la llegada del navarro, la portería realista volverá contar con un hombre de casa, formado en el fútbol vasco. No sería exagerado suponer que su fichaje pondría al club en la tesitura de tener que dar salida a uno de sus dos porteros. El análisis de los técnicos, probablemente, también habrá evolucionado en los últimos meses