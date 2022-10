En Montilivi la Real quedó retratada. Confirmó que es un equipo que de mitad de campo para adelante tiene jugadores que te pueden hacer un roto a nada que te despistes y fue el equipo que ha perdido consistencia defensiva respecto a la pasada temporada. La Real ha fichado a Kubo y Brais, dos jugadores con buen pie y con fondo físico, que se han adaptado a las mil maravillas y que están dando mucho al grupo, pero que no dan empaque al equipo. Una cosa es ser el jugador que más faltas comete de la Liga (Brais) o el primero y que más arriba presiona del equipo (Kubo), y otra distinta dar consistencia, algo que sí ofrece Cho. La Real ha perdido músculo. Ni qué decir si Le Normand no juega y Rico (con sus cosas buenas y malas) tampoco. No es lo mismo una línea defensiva con centímetros y físico formada por Sola (se notó para bien su entrada al campo), Le Normand y Rico que otra con Gorosabel, Aritz (mal partido el suyo) y Aihen.

Digo más. Si juntas a Silva, Kubo, Brais, Aihen y Gorosabel sabes que va a ser difícil ganar balones por arriba y en el cuerpo a cuerpo tampoco te vas a llevar mucho balón. Solo Brais pasa de 1,76 centímetros. Así que lo ocurrido en Girona me sorprendió a medias. Desde la perspectiva de la Real, de eso se trataba, de amarrar tres puntos para asentar al equipo en la zona más noble de la clasificación. Atentos y dispuestos, los nuestros cumplieron. La Real decidió el partido con la suficiencia de los equipos serios y convencidos de lo que hacen. A base de arreones remontó dos veces ante un Girona muy justito, sobre todo en defensa. Esa fragilidad fue su tumba ante una Real que no perdona las debilidades ajenas. Pero mal haremos si nos quedamos ahí.

Incluso considerando un paréntesis excepcional lo sucedido el domingo, está claro que Imanol tiene deberes por hacer para dar al equipo la solidez necesaria para competir a un gran nivel. La fragilidad me preocupa. Entre los errores del portero, los estropicios de los defensas y las absurdas pérdidas de balón en el centro del campo, la blandura general resultó irritante. Con todo se ganó. Bienvenida sea la victoria. Eso sí, me niego a asumir que habrá más tardes como las de Girona, de 'consistencia light', por mucho que la calidad del equipo, salvo catástrofe, vaya a servir para situarte, tarde o temprano, en posiciones más o menos altas.

11 goles encajados en Liga

Los números cantan. La Real es el segundo equipo que más goles ha encajado entre los diez primeros clasificados: once goles en siete partidos. Solo el Celta, décimo, ha encajado más (13). Los siguientes que más han recibido son el Valencia y el Real Madrid (7). Sí, ya sé que la Real ha jugado cuatro partidos de Liga fuera de casa y que dos de los tres en Anoeta han sido ante Barcelona y Atlético, pero insisto, no nos hagamos trampas. También me acuerdo del triunfo en Old Trafford, por supuesto, y no olvido que la Real está en puestos europeos. ¿Dónde hay que firmar todos los años así?

Lo cierto es que no termino de observar el fuego interior que la pasada temporada les quemaba por dentro a los jugadores. Y me temo que, sin ese fuego, la Real va a tener problemas para endurecerse y poder interpretar con solvencia un estilo de juego tan arriesgado y sugerente como el que plantea Imanol. Lo hará hacia adelante pero le costará atrás. Por el momento me chirría tanta distancia entre líneas o que dos de los tres goles del Girona llegaran después de largas conducciones sin que nadie saliera a tapar. Extraña en un bloque que se supone bien cosido y competente.