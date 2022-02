La Real C empata ante el Logroñés B en un duelo muy igualado

Domingo, 20 febrero 2022, 10:12

La Real C empató ayer contra el UD Logroñés B (1-1) en un duelo en el que el empate fue lo más justo ya que no hubo un dominador claro. Los goles no llegaron hasta la segunda parte. Fueron los riojanos quienes se adelantaron en el marcador con un tanto de Rodríguez. Poco tardó en llegar la reacción de los txuri-urdin ya que diez minutos después llegó el empate con un gol en propia.