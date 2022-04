Xavi Hernández: «La Real Sociedad es un ejemplo para nosotros»

El entrenador del Barcelona se ha deshecho en elogios hacia la Real Sociedad y su técnico en la rueda de prensa previa al partido de este jueves en la que como ocurre casi siempre un porcentaje alto de las cuestiones se han focalizado en aspectos ajenos al choque. Xavi Hernández cree que la Real es un «rival diferente al Cádiz, Eintracht y Levante», los tres últimos equipos a los que se ha medido el Barcelona. «La Real es un gran equipo e Imanol un grandísimo entrenador. Llevan años trabajando bien. Son un ejemplo para nosotros. Han ganado título. (Anoeta) Es un campo que no se nos da bien. Intentaremos tener nuestras armas y afrontar la presión alta. Será un partido atractivo para los aficionados».

El técnico de Terrassa ve a la Real como un rival directo en la pelea por Europa. «Hemos entrado en una dinámica negativa pero hay que salir ya. Es un rival directo para la Champions, una final. Será difícil pero depende de nosotros mismos».

Se le ha pedido que explique cómo está su equipo y Xavi ha echado la vista atrás. «Ante el Levante hicimos muy buen partido. En el día del Eintracht no estuvimos bien, ni allí ni en Barcelona, y el día del Cádiz fue un tema mental, era un partido para ganarlo bien. Entramos en esta dinámica pero no es un motivo concreto. Ahora es futbolístico y anímico. Volvemos a tener urgencias, nos habíamos ilusionado por poder disputar la Liga y parece que no va a poder ser».

Ha insistido en lo mucho que se juega el Barcelona en Anoeta. «Jugamos una final contra un rival directo. Es nuestra realidad. Hace tres semanas nos ilusionamos con la Liga y eso nos queda lejos, ahora vamos a por el segundo puesto. No estamos tan mal como en noviembre. Pero se han perdido títulos y hay que mejorar. Es un partido de seis puntos. El objetivo primordial es estar en Champions, para eso me ficharon. Hay que mejorar como club, plantilla... desde ya».

Como no podía de otra forma se le ha cuestionado por Piqué, por cómo le ve en esta semana en la que se ha destapado sus negocios con el presidente de la Española, Luis Rubiales. «Él es así, una persona muy extrovertida que le gusta estar en boca de la gente. En este sentido somos antagonistas, yo prefiero ser mas prudente y diplomático. Es Gerard, lo conozco, si estuviera distraído o le faltase concentración soy el primero que le avisaría. Pero esto le da gasolina, le da adrenalina, es como una drgoa en el buen sentido de la palabra. Es Gerard, nos ha dado un rendimiento brutal y lo hemos echado de menos. Y de las molestias está bien».

El affaire Rubiales-Piqué ha vuelto a salir a la palestra. Xavi no ha querido incidir demaisiado. «Es muy difícil. Mi opinión no va a cambiar nada. Por más que diga hay dos personas implicadas. Uno hizo un Twitch y Rubiales está haciendo una rueda de prensa. Las preguntas son para ellas. Conozco buena Rubiales, es un tío noble, mira por el bien de todos, lo he vivido como futbolista. Era uno de los capitanes del Levante y ayudó, estuvo en la AFE y nos ayudó a los futbolistas. Confió en la honestidad de Rubiales. Ellos tienen que dar las explicaciones. Teniendo buena relación con Piqué y Rubiales pienso que los dos están mirando por el bien de la gran ,mayoría, sino tanto uno como el otro en su posición no lo hubieran hecho de ninguna manera. Si es ético o no opiniones hay de todo tipo, el beneficio es casi casi unánime».