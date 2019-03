Real Sociedad - Levante Nace hoy el carné digital para acceder a Anoeta con un código en el móvil Entrada a Anoeta el primer partido tras la remodelación del estadio. / Michelena La tarjeta física seguirá siendo válida pero el socio podrá descargarse una App para entar al campo DV Viernes, 15 marzo 2019, 07:44

La Real Sociedad ha dado un paso más para favorecer la asistencia a Anoeta. A partir de hoy ya no será necesario presentar el carné físico en las puertas de acceso al estadio y tampoco habrá excusa para no dejar el carné a un amigo, familiar u otro socio. Ya no será necesario quedar con el amigo o socio antes del partido para entregarle el carné y tampoco volver a quedar después del encuentro para recuperarlo. Bastará con mostrar el código de barras que ofrecerá la App Realzale que el club pone a disposición de sus socios de forma gratuita. Si el abonado ha cambiado de cartera o se ha dejado el carné de plástico en el bolsillo de una cazadora en el armario de casa, bastará con mostrar el código de barras en los tornos de acceso al campo.

Para ello habrá que descargarse la App Realzale, registrarse y vincularse como socio para que sea reconocido por el sistema. Y si por lo que fuera, el abonado ya tiene descargada esta aplicación desde hace semanas y ya está registrado, tendrá que tomarse la molestia de actualizarla desde Apple Store o Play Store.

Antes de entrar al estadio, el socio deberá tener abierta la App Realzale (apartado Carnet Digital), escanear en el torno de su puerta el código QR (equivalente al código de barras del carné de socio) que aparecerá en su perfil de app. Tan solo tendrá que mantener pulsado el icono de candado que habilita el código QR hasta que el torno lo reconozca.

Cesión del carné

La segunda función que se ha puesto en marcha en la App Realzale también está relacionada con el carnet de socio. En aras de favorecer la asistencia a Anoeta, a partir de ahora cualquier socio podrá prestar su carnet a quien quiera cuando no pueda acudir al partido. La cesión del carnet de socio se realizará a través de la App Realzale, es decir, la deberán tener descargada tanto el socio como el destinatario de la cesión. Desde la App del socio se enviará de forma automática una notificación y email a la App del amigo o familiar que éste deberá aceptar. De esta manera, el socio que tenga dificultades para asistir a Anoeta podrá invitar a algún familiar, amigo y así no perder porcentaje de asistencia, algo que resulta importante, por ejemplo, a la hora de que se computen el 100% de tus puntos en el Programa Realzale y de que su cuota le salga más barata. También le permitirá conservar el distintivo simbólico de 'Jugador número 12', como socio que no falta nunca.

Se deberá tener en cuenta que una vez que entre al campo con el móvil, quedará invalidado el acceso con carné físico para ese mismo partido. A la inversa sucederá lo mismo. Una vez que se entre con el carnet físico, no se podrá acceder ese día con el móvil. Esta medidas forman parte del proceso de digitalización que la Real está llevando a efecto.

Acceso con carné infantil

Para favorecer la asistencia, ante el Levante se permitirá el acceso de una persona adulta con un carnet de categoría infantil. También se podrá acceder con el carnet 'Bat, Bi, Hiru, Lau, Bost, Sei con asiento'.