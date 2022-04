La Real arranca en Elche el último 20% del campeonato. El momento de la verdad, como lo llamaba Luis Aragonés, en el que los equipos se juegan sus objetivos. En el caso de la Real, acudir por tercer año consecutivo a Europa, algo que solo ha sucedido una vez en la historia con cuatro participaciones seguidas entre 1979 y 1982. Para ello habrá que exhibir una buena punta de velocidad en el sprint del campeonato y, por lo visto hasta ahora, Imanol es un buen velocista.

Aunque el oriotarra parezca un recién llegado, lo cierto es que ya ha comandado la nave en cuatro finales de temporadas con unas cifras bastantes buenas. Las dos primeras lo hizo tras sustituir a Eusebio y Garitano, respectivamente, y las dos siguientes arrancando desde agosto al frente de la plantilla. La media que ha sacado en las ocho últimas jornadas es de 12 puntos, suficientes para asegurar billete en Europa porque obligaría al Villarreal a ganar seis de las ocho jornadas, algo complicado cuando sigue vivo en Europa y tiene que jugar aún ante Barcelona, Sevilla, Valencia, Athletic y la propia Real.

Temporada G E P Ptos Puesto (J30) Puesto (final)

20/21 5 0 3 15 5ª 5ª

19/20 2 3 3 9 7º 6º

18/19 3 1 4 10 9º 9º

17/18 5 0 3 15 15º 12º

Total 15 4 13

Pero lo mejor de todo es que nunca ha perdido posiciones, ya que dos veces terminó igual que en la jornada 30, en 2021 y 2019, y en otras dos mejoró la clasificación, un puesto en 2020 y tres en 2018. Toda una garantía para los partidos que vienen.

Dos veces se fue a 15 puntos. El poso que ha adquirido en las tres últimas temporadas se ha visto reflejado en el hecho de obtener puntos incluso en las condiciones más adversas. El año pasado, sin ir más lejos, la final de Copa en abril le pasó factura tanto mental como físicamente. Merino no jugó más después de La Cartuja al tener una vértebra fracturada, Silva solo disputó tres de los ocho últimos partidos y Monreal acabó infiltrado dada la lesión que tenía en la rodilla que le ha tenido parado hasta ahora. Así terminó la Real.

Pero los números ofrecen una realidad bien distinta, porque lo cierto es que sumó 15 puntos y fue el quinto mejor equipo en ese último parcial de ocho jornadas por detrás de Atlético (19), Real Madrid (18), Sevilla (16) y Celta (16). Como se ve, nadie llegó sobrado a los dos últimos meses.

La Real cumplió en casa ante el Celta (2-1), Elche (2-0) y Valladolid (4-1) y ganó a domicilio al Eibar (0-1) y Osasuna (0-1) para acabar quinta. El único petardazo que pegó fue perder en Huesca (1-0) porque las derrotas ante Sevilla (1-2) y Atlético (2-1) entraron dentro de lo razonable viendo que el primero se clasificó para la Champions y el segundo ganó la Liga.

Hace un año la Real fue la quinta mejor en las últimas ocho jornadas a pesar de los problemas de Silva y Monreal y la baja de Merino

Esta tanda de 15 puntos también la firmó en su primera experiencia en los banquillos en la 17/18 nada más sustituir a Eusebio. Entonces cogió al equipo a 10 puntos de Europa a falta de once partidos pero hizo tan buen final que hubo un momento en el que llegó a soñar con el milagro tras enlazar tres victorias consecutivas entre las jornadas 31 y 33 ante Girona (5-0), Las Palmas (0-1) y Atlético (3-0). Ahí se llegó a colocar a cinco puntos del séptimo, que marcaba la barrera europea, pero no tenía margen de error y cayó en Málaga (2-0) ante un colista descendido en el peor partido con Imanol de entrenador. Aún así no le perdió la cara a la competición y ganó los dos últimos encuentros en casa ante el Athletic (3-1) y Leganés (3-2), cediendo por la mínima en las visitas al Sevilla (1-0) y Barcelona (1-0). La Real fue cuarta en este parcial por detrás de Levante (18), Barcelona (17) y Getafe (16).

La final de Cornellà. Algo parecido le ocurrió un año antes, aunque en aquel caso tuvo más margen de maniobra porque el relevo de Garitano lo tomó en navidades. Cogió al equipo decimoquinto a tres puntos del descenso y lo llevó a pelear por Europa en la última jornada.

Sin embargo, las lesiones de Illarramendi, Zurutuza y Januzaj en febrero y un calendario complicado en primavera le hicieron pasar un bache de resultados que arrastró hasta el inicio de la recta final del campeonato. Entre la jornada 31 y 34 perdió en Vigo (3-1) por un lamentable arbitraje de Melero López que le dejó con diez cuando iba ganando, empató en casa ante el Eibar (1-1) y perdió después en el Camp Nou (2-1) y Villarreal (0-1) no sin haber dado la cara.

Todo parecía perdido pero, en la adversidad, la Real se sacó de la manga tres triunfos consecutivos ante Getafe, Alavés y Real Madrid que le hicieron llegar con opciones al partido final en Cornellà. Necesitaba ganar al Espanyol, que era uno de los rivales directos, y que el Athletic perdiese en el Pizjuán, algo que sucedió. Después de una primera hora de juego muy seria culminada con una gran ocasión de Willian José tras jugada de Barrenetxea, un gol encajado de córner dijo adiós al milagro porque remontar ante un Cornellà entregado y con tan poco tiempo se antojaba imposible. Al final el Espanyol fue a Europa, aunque un año después descendía a Segunda.

El gol de Januzaj en el Wanda. La peor experiencia ocurrió hace dos años pero no fue una temporada normal. La Real era cuarta cuando se suspendió el campeonato en marzo por una pandemia que acabó con sus sueños de Champions y de disputar la final copera. Tras el confinamiento fue el equipo que peor regresó en un calendario que obligó a jugar cada tres días y en el que los horarios le penalizaron en exceso.

Tan mal fue su regreso que en la jornada 30 había perdido tres posiciones, era séptima, y su colchón europeo se había visto reducido a un punto. Perdió dos nuevos partidos ante Celta (0-1) y Getafe (2-1), pero la victoria contra el Espanyol (2-1) y el punto en Levante (1-1) le dieron vida. Aún faltaba el mazazo frente al Granada (2-3) tras remontar un 0-2 para caer en el descuento. La suerte parecía echada porque en siete días había de visitar al Villarreal, recibir al Sevilla y cerrar la Liga en el Wanda ante tres de los cinco primeros.

Pero la Real obró el milagro porque asaltó La Cerámica (1-2), rascó un punto ante el cuadro hispalense (0-0) y se agarró a la sexta plaza que daba acceso directo a la Europa League con aquel gol de Januzaj de falta directa ante el Atlético. Al final llegó incluso a remontar una posición en ese rush final de ocho jornadas.

El balance final en las cuatro temporadas habla de 15 victorias, 4 empates y 13 derrotas para una media de 12 puntos, suficientes ahora para repetir presencia en Europa de nuevo.