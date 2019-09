Plantilla Una Real Sociedad bastante cambiada Llorente, Zaldua, Oyarzabal, Zubeldia, Odegaard, Aritz, Monreal, Willian José, Isak y Merino celebran el segundo tanto blanquiazul ante el Atlético. / AFP Solo cuatro realistas repitieron el sábado en el once respecto al de la cuarta jornada del curso pasado. Zaldua, Aritz, Zubeldia y Oyarzabal son los cuatro supervivientes respecto al estreno hace un año del nuevo campo de fútbol sin pistas MIGUEL GONZÁLEZ Martes, 17 septiembre 2019, 07:35

La Real Sociedad fue ante el Atlético de Madrid un equipo irreconocible respecto a la imagen que había dado en la anterior jornada en el derbi. De repente todos sus defectos se convirtieron en virtudes hasta el punto de superar con claridad a uno de los aspirantes al título de Liga en el presente campeonato y dos veces subcampeón de la Champions en las seis últimas ediciones.

Pero más allá del rendimiento ofrecido por los jugadores en este partido, lo cierto es que el cuadro txuri-urdin ha experimentado una profunda transformación en un año que hace difícil cualquier comparación con el curso pasado. Es significativo que solo cuatro futbolistas de los que formaron de inicio el sábado estuvieron presentes en la alineación de la misma jornada de la Liga 18/19. Y de los catorce que jugaron, contando a los tres suplentes que saltaron luego al campo, solo había seis que repetían. Un dato que demuestra hasta qué punto ha cambiado esta nueva Real Sociedad que sueña con brillar esta temporada.

El 15 de septiembre de 2018 el conjunto txuri-urdin recibió en casa al Barcelona en el primer partido de un Anoeta sin pistas de atletismo, aunque entonces aún no se había levantado la tribuna norte que se inauguró el sábado pasado. No obstante, el aficionado realista ya apreció lo que significaba ver el fútbol más cerca y los jugadores sintieron más próximo el aliento de los suyos desde la grada.

Aquel día Asier Garitano alineó frente al conjunto azulgrana a un once compuesto por Gero Rulli bajo los palos; Zaldua, Aritz, Héctor Moreno y Theo en defensa; Zubeldia, Illarramendi, Zurutuza y Pardo en el centro del campo; con Oyarzabal y Juanmi como hombres más adelantados.

Un gol de Aritz Elustondo tras una jugada de estrategia adelantó a la Real Sociedad para el primer cuarto de hora pero en la segunda parte los de Ernesto Valverde dieron la vuelta al marcador en sendos saques de esquina en apenas tres minutos.

De la convocatoria del año pasado ya no están Rulli, Héctor, Theo, Kevin, Juanmi, Bautista y Navas

Hoy, un año después, solo cuatro de los integrantes de aquella alineación repitieron ante el Atlético. Y únicamente dos actuaron en las mismas posiciones: Zaldua, en el lateral derecho, y Aritz como central derecho. Zubeldia jugó de mediocentro, pero entonces lo hizo en un doble pivote junto a Illarramendi cuando el sábado estuvo solo, con Merino y Odegaard jugando a diferentes alturas por delante de él. Oyarzabal, que esta vez se manejó de extremo por la izquierda, en aquella ocasión lo hizo por la derecha a pierna cambiada. Contando los suplentes, solo hay uno más que jugó hace dos meses, Zurutuza. El debarra lo hizo de falso extremo izquierdo para tapar las subidas de Semedo por fuera cuando esta vez entró a falta de un cuarto de hora por Merino en la posición de interior por la izquierda. Merino vivió la situación inversa, ahora ha sido titular cuando entonces fue el primer cambio.

Rulli, Héctor, Theo, Juanmi...

Una comparación entre las alineaciones de ambos partidos revela que cuatro jugadores del once ya no están en la Real Sociedad. Rulli milita cedido en el Montpellier después de que el fichaje de Remiro le dejara sin sitio en la plantilla y tuviera que escoger a última hora la propuesta del conjunto francés. Ahora es Moyá quien ha defendido con éxito la portería en estas cuatro primeras jornadas de campeonato.

Héctor Moreno fue traspasado al Al-Gharafa de Qatar a finales de julio. La Real Sociedad no recibió compensación alguna pero se quitó de encima una de las fichas más elevadas de la plantilla para dos temporadas, ya que tenía firmado hasta 2021. Hasta ahora han jugado de centrales en este arranque liguero Aritz, Llorente, Le Normand y Zubeldia.

Theo Hernández regresó una vez cumplida su cesión al Real Madrid, quien lo traspasó en verano al Milán por 20 millones. En su segundo amistoso con el conjunto rossonero se lesionó en el tobillo derecho y hasta ahora ha estado recuperándose. El domingo ya pudo entrar en la convocatoria ante el Hellas Verona, aunque no llegó a jugar. La Real ha cubierto su posición con el fichaje de Monreal, quien no ha podido estrenarse con mejor pie, y con el ascenso al primer equipo de Aihen.

Tampoco está en el club Juanmi, traspasado a final de temporada al Betis por ocho millones, con la posibilidad de que esta cantidad aumente hasta diez si se cumplen una serie de variables. El de Coín no se sentía lo suficientemente valorado aquí y quería un sitio en el que pudiera jugar más. La pasada campaña fue la menos prolífica en goles de las tres en las que vistió la elástica blanquiazul, con cinco tantos en Liga, por eso desde el club tampoco le pusieron demasiadas objecciones a su marcha. Eso sí, en el Betis solo ha jugado hasta ahora siete minutos en cuatro jornadas.

Han sido sustituidos por Monreal, Portu, Isak, Odegaard, Remiro, Guevara y Le Normand

Completaron el once ante el Barcelona hace un año dos jugadores que sí que están en la plantilla pero que no jugaron el sábado por diferentes razones. Illarramendi porque se lesionó de gravedad en el tobillo en el derbi en Bilbao la jornada anterior y tiene por delante varios meses de recuperación. Rubén Pardo, por su parte, no ha entrado en ninguna convocatoria hasta ahora. Le queda este año de contrato y la Real quiso en verano que se buscara una salida. Al riojano, sin embargo, no le convenció ninguna de las propuestas que le llegaron y optó por quedarse en el club.

De los 18 convocados aquel día, además de Rulli, Héctor Moreno, Theo y Juanmi, tampoco están ahora en la Real Sociedad otros tres jugadores. Bautista busca en el Eupen belga que entrena Beñat San José la continuidad que le permita crecer en su carrera. De momento ha marcado dos goles en seis partidos, el último el sábado contra el Zulte Waregem. También está cedido Kevin en el Leganés, mientras que Raúl Navas ha sido traspasado a Osasuna, aunque aún no ha debutado. El domingo, al menos, ya formó en la convocatoria de Arrasate en Valladolid.

Siete jugadores nuevos

En la convocatoria contra el Atlético figuraban Siete jugadores que no estaban el año pasado, cinco fichajes y dos potrillos que entonces militaban en el Sanse. De inicio jugaron Monreal (Arsenal), Odegaard (Real Madrid), Portu (Girona) e Isak (Borussia Dortmund), mientras que en el banquillo estuvieron Remiro (Athletic) más Le Normand y Ander Guevara.

Se da la casualidad de que tres realistas que jugaron el sábado y que estaban hace un año en la plantilla no lo hicieron en aquella oportunidad por estar lesionados. Son los casos de Llorente, que se había fracturado el peroné en la segunda jornada en Leganés; Willian José, que cayó en la tercera en Ipurua; y de Januzaj, que regresó lesionado del Mundial de Rusia y no pudo reaparecer hasta noviembre. Mucho cambio para haber pasado solo un año, aunque al equipo no le ha sentado nada mal semejante transformación.