Real Sociedad Cuando la Real asombró al club más noble del mundo

No se conoce club más honrado y caballeroso que el Corinthian F.C. Este equipo además está considerado como el mejor conjunto amateur de la historia del fútbol. Pero más que por su juego, que se caracterizaba por ser vistoso y elegante, trufado de grandes victorias -infligió al Manchester United la derrota más abultada (11-3) en toda su historia-, perdura en el recuerdo por su espíritu altruista ya que rechazaba de pleno la profesionalización de este deporte. Su influencia fue tal que el Corinthians brasileño lleva su nombre en honor al club inglés e incluso el Real Madrid se inspiró en el color blanco de su camiseta para confeccionar su propia equipación.

El Corinthian surge en 1882 con el objetivo de nutrir de grandes jugadores a la selección de Inglaterra y así superar a Escocia, que durante una década dominó con puño de hierro los enfrentamientos entre ambos combinados nacionales. Por aquel entonces el mejor fútbol de Inglaterra se concentraba en el sur. Eran tiempos en los que este deporte caminaba a marchas forzadas hacia el profesionalismo, pese a la reticencia de no pocos clubes que preferían preservar su carácter aficionado. Entre ellos, el Corinthian. El club reunió a los mejores jugadores amateurs del país y recorrió los distintos campos ingleses de la época. Hay que apuntar que el Corinthian nunca contó con un estadio propio y tampoco tuvo que estar pendiente de las finanzas. Dicen que sus futbolistas jugaban por amor al fútbol. Y no lo hacían nada mal. Más de cien de ellos pasaron por el 'Three Lions' y hasta en dos ocasiones el once completo de la selección estuvo integrada por futbolistas del Corinthian.

La plantilla estuvo formada en sus inicios por alumnos de Oxford y Cambridge a los que la economía no les apretaba tanto y podían permitirse el privilegio de no cobrar por pegarle patadas al balón. De hecho, todo los premios en metálico que conseguían acumular en torneos y encuentros amistosos los donaban a la caridad. Su ejemplaridad también estuvo siempre presente en los terrenos de juego. Los fundadores y jugadores del Corinthian anteponían los valores del juego limpio al resultado. A día de hoy se sigue empleando en inglés la expresión 'Corinthian spirit' para hablar de cuestiones referidas a la deportividad.

La ética de este club inglés es inimaginable en la actualidad. Por ejemplo, si el equipo rival sufría una lesión o expulsión, el Corinthian decidía retirar a uno de los suyos para volver a equilibrar las fuerzas. Aunque su postura más radical y sorprendente tenía que ver con los penaltis a favor. En vez de aprovechar la circunstancia para anotar un gol, el lanzador devolvía el cuero al portero contrario. El Corinthian consideraba la pena máxima como una ventaja injusta y «poco caballerosa». Este equipo tenía la peculiar creencia de que nadie podía cometer un penalti de forma deliberada, por lo que si la falta se había producido de manera involuntaria era improcedente sacar rédito de ella.

Gira por medio mundo

El estricto código moral por el que se regía el Corinthian le impedía participar en la incipiente liga de fútbol e incluso en la FA Cup. Torneo este último al que terminó accediendo en 1923, cuarenta años después de su fundación. Pese a no tomar parte en los grandes campeonatos de las islas, la fama del Corinthian trascendió de sus fronteras. A lo largo de los años el equipo realizó innumerables giras por buena parte del mundo: Sudáfrica, Hungría, Suecia, Alemania, Holanda, Checoslovaquia, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica... Y también recaló en San Sebastián.

La Real Sociedad invitó al Corinthian al torneo internacional de fútbol que organizó en el campo de Ondarreta entre el 15 y 22 de abril de 1911 a favor de la beneficiencia. También tomaron parte en aquella competición el Fortuna de Vigo, la Gimnástica de Madrid, el London Nomads inglés y el Union Torquenoise francés. La Real sólo perdió un partido, precisamente ante el Corinthian, en un encuentro que tuvo lugar el día 19 en medio de una gran expectación. La prensa de la época presentó al club inglés como «el mejor equipo de foot-ball que jamás pisó campos españoles» y el duelo no defraudó.

«El público que asistió pudo dar fe de haber presenciado uno de los más interesantes partidos que se han jugado en Ondarreta. Nada hemos de decir de cómo jugaron los del Corinthian, pues todo elogio resultaría pálido ante la realidad. Lo asombroso fue la manera de jugar de nuestros footballistas de la Real Sociedad, que lo hicieron de manera tan maravillosa, que causaron verdadero asombro a sus mismos contrincantes, que no esperaban hallar tal resistencia y juego tan bien combinado. Los Corinthian, que el día pasado ganaron a sus compatriotas del London Nomads, por siete goals a cero, no pudieron ayer hacer más que tres goals, y uno metió la Real Sociedad de una jugada brillantísima que les valió aplausos hasta de sus mismos contrincantes», relataba la crónica publicada por el periódico La Voz de Guipúzcoa el 22 de abril.

Aquella Real que asombró e inclusó arrancó los aplausos de los jugadores del Corinthian estuvo formada por: Anechino; Berraondo, Gaytán de Ayala; Machimbarrena, Echeverría, Irureta; G. Sena, Arrillaga, A. Sena, Urbina y Zabala. Esa misma noche el club donostiarra ofreció un banquete en el edificio del Gran Casino al que acudieron unos ochenta comensales entre ingleses y guipuzcoanos, y que estuvo presidido por el cónsul inglés en Donostia. También asistió el secretario de la federación inglesa de fútbol.

La romántica historia entre el Corinthian y el fútbol continuó hasta 1939, cuando la realidad del profesionalismo le hizo tomar la determinación de fusionarse con el Casuals. Ahí acabó todo. La magia de un equipo legendario se diluyó en la intrascendencia de las categorías inferiores de Inglaterra. Aún se puede encontrar al Corinthian-Casuals F.C. en la Isthmian League, una liga regional conformada por clubes de Londres y del sureste de Inglaterra. Eso sí, ya no mantiene el blanco de la camiseta ni perdona los penaltis.