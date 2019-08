Real Sociedad La Real anunciará este fin de semana a Monreal y Navarro Ha cerrado los fichajes de los dos jugadores, a los que se espera en Zubieta en la próxima semana A. VICENTE Sábado, 31 agosto 2019, 08:59

Nacho Monreal (Pamplona, 1986) y Robert Navarro (Barcelona, 2002) se convertirán entre hoy y mañana en nuevos jugadores de la Real Sociedad. Las negociaciones han llegado a buen puerto y el anuncio oficial por parte de la Real es inminente.

Monreal puede que no llegue a jugar el partido de liga que el Arsenal afronta mañana ante el Tottenhan para evitar cualquier posible lesión aunque el deseo del jugador es despedirse de alguna forma de los que han sido sus aficionados en las siete últimas temporadas. El Arsenal juega mañana por la tarde y lo normal es que el lunes por la mañana el jugador tome un vuelo desde Londres para unirse a sus nuevos compañeros. El lateral izquierdo, capaz también de jugar en el centro de la defensa, firmará por dos temporadas cuando en el Arsenal solo le queda ésta. El acuerdo al que han llegado el Arsenal y la Real estipula que el precio del traspaso se establecerá en función de unas variables como el número de partidos que juegue o si la Real se clasifica para competición europea. Si no se cumple ese número de partidos y la Real no entra en Europa, el club pagará 250.000 euros al Arsenal al final de los dos años del contrato que firmará el jugador. Monreal sabe que va a ser un jugador importante y se asegura el futuro para los dos próximos años. En el apartado deportivo, es una apuesta fuerte de Olabe par una plantilla de garantías en una defensa falta de experiencia

Al fichaje de Monreal se sumará el del joven navarro Robert Navarro. Firma por seis temporadas. Su destino es el Sanse aunque la previsión es que esté cerca del primer equipo. Se trata de un futbolista talentoso que juega de media punta, aunque puede hacerlo por la banda izquierda a pierna cambiada, ya que es diestro. Posee un buen regate y pisa área con frecuencia.