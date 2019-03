Real Sociedad El uno a uno de la Real Sociedad ante el Atlético Arizmendi La Real Sociedad ha cedido ante el Atlético, segundo en la Liga MIGUEL GONZÁLEZ Lunes, 4 marzo 2019, 07:37

2

Rulli

Alternó una mala acción y otra buena con 0-0. En la primera no se entiende con Llorente y en la segunda salvó un remate a bocajarro de Morata. Después no pudo hacer demasiado en los dos goles del Atlético. Pudo cometer penalti en una salida en el lateral del área ante Griezmann, pero este no quiso tirarse.

3

Zaldua

Vio tarjeta al frenar una contra de Lemar en el minuto dos y supo convivir con esa circunstancia. Hizo daño al Atlético por su carril, donde forzó tres amarillas al contrario, entre ellas la de la expulsión a Koke. No pudo encontrar espacio entre los defensas rojiblancos para colar algún centro con peligro.

2

Llorente

Venía en un buen momento pero no tuvo su día. Ya empezó atravesado con esa acción con Rulli que a punto estuvo de acabar en gol. En la jugada del córner del 0-1 Godín le supera por alto en el salto para dejar el tanto en bandeja a Morata. No anduvo nada preciso en sus envíos a media distancia para saltar líneas.

2

Navas

Lo pasó mal con Morata. Cuando tuvo que hacerlo por abajo sufrió ante la velocidad del madrileño, que le saca la falta del 0-2. Por arriba tampoco anduvo cómodo en los balones frontales frente al '22' rojiblanco. No perdió protagonismo, eso sí, en la zona de iniciación para aportar en la salida del balón.

2

Theo

Bien hacia arriba y mal hacia atrás. Koke sacó petróleo por su zona antes del descanso y le creó muchos problemas. Estuvo pasivo en la defensa a Morata en el 0-1, sin la tensión necesaria que requieren esas acciones. Con el marcador en contra no dejó de porfiar en ataque, aunque sin generar demasiado peligro.

2

Zubeldia

Le costó hacerse con su parcela, por la que pasaron demasiados rivales como para fijarles: Griezmann, Lemar, Saúl... Estuvo aseado con balón pero jugando siempre demasiado lejos de las zonas en las que hacer daño al contrario. Participó con su solvencia habitual a la hora de recuperar balones.

3

Zurutuza

Le faltó bastante acompañamiento en la zona ancha para dar la vuelta al partido, pero fue de los pocos a los que no le quemó el balón y tuvo criterio para moverlo. Se ofreció en corto y en largo, tuvo un alto porcentaje de acierto en el pase y ganó casi todos los duelos. De los pocos que se salvó de la quema.

3

Merino

Tampoco lo hizo nada mal. Buscó entrar en juego desde distintas posiciones, más avanzado al comienzo y más retrasado en la segunda parte para filtrar balones por dentro. Cazó un remate de cabeza que puso en problemas a Oblak, demostrando su fortaleza en el juego aéreo. Rebañó muchos balones al contrario.

2

Oyarzabal

Por la derecha no rinde tan bien como por el pasillo central o por la izquierda. Estuvo asfixiado, sin demasiados espacios, pero se buscó la vida para poner a prueba a Oblak con un disparo en el minuto 13. Lo intentó con innumerables regates pero la defensa atlética le frenó bien mediante ayudas.

-

Willian josé

Apenas habían transcurrido 22 minutos cuando se llevó la mano a la pierna y se echó al suelo en señal de que se había roto. Hasta entonces quiso sacar a los centrales de sitio y generar confusión con sus movimientos entre líneas. Su ausencia resultó determinante, ya que la Real se fue del partido con él.

3

Sandro

El único que no se enteró de que el encuentro estaba perdido desde el 0-2. Y esa fe se agradeció en un día así. Lo intentó de todas las maneras, con disparos lejanos, remates de cabeza, regates, desmarques al espacio... Me gustaría ver qué puede aportar de 'nueve', porque hasta ahora siempre ha jugado en banda.

2

Bautista

Bastante discreto. No pudo sujetar balón entre los centrales rivales y las dos veces que logró rematar no acertó a encontrar portería.

-

Juanmi

Se le vio con ímpetu para correr y ofrecerse, pero apenas consiguió generar acciones de peligro en ataque.

-

Pardo

Buenos minutos en los que firmó un disparo que bloqueó Giménez y un buen centro a Merino.