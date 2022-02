La Real viaja en busca de la historia a Leipzig. Y no solo la deportiva. Viaja al corazón del siglo XX. En esta ciudad se iniciaron las manifestaciones populares que acabarían con la caída del Muro del Berlín en 1989. Cada lunes tras la misa, ante la iglesia de san Nicolás, miles de personas daban vueltas a la plaza con velas encendidas pidiendo más libertades. El 9 de octubre se reunieron 70.000 manifestantes y la policía no intervino. 'Somos un pueblo', decían. Las imágenes grabadas desde el campanario llegaron a las televisiones occidentales y, a través de su señal, de vuelta a las casas en el Este. Las protestas se extendieron a otras ciudades orientales y un mes después caía el Muro.

Leipzig es también historia del fútbol germano. Fue en la ciudad donde se fundó la Federación Alemana de Fútbol, el 28 de enero de 1900. El VfB Leipzig, luego Lokomotiv, fue uno de los fundadores y el primer campeón de Liga, en 1903. También en la ciudad, bajo el formato de partido benéfico, se 'reunificaron' por primera vez las selecciones de la RFA y la RDA, con la presencia del canciller occidental, Helmut Kohl, en las gradas. Era febrero de 1990. La RDA dejó de existir el 3 de octubre de ese mismo año.

Las tribunas de los campos de la Alemania oriental fueron uno de los pocos escenarios donde la disidencia encontraba espacio, junto con las iglesias. El Zentralstadion de Leipzig no era ajeno al clima de la época y había un cántico ideado por los hinchas del Unión Berlín que gozaba de predicamento en todos los graderíos de la RDA: 'Die mauer muss weg'. El muro debe caer, que no era tan obvio como parece, porque se entonba antes de las faltas peligrosas y mauer significa barrera en en lenguaje del fútbol. Era suficiente para que todo el mundo entendiese el juego de palabras pero no bastante para que la policía o la Stasi interviniesen.

Había otra grieta en el régimen, aunque hoy parezca increíble: el punk. Desde finales de los 70 habían aparecido por las calles los imperdibles y las crestas y los punkis realizaron un descubrimiento: se podía decir cualquier cosas en los locales de la Iglesia Luterana, que tenía un acuerdo con el régimen. Fútbol, iglesia y música, se cerraba un círculo.

Tras la caída del Muro ya nadie quería escuchar a los punkis, pero siguieron en los estadios del este enfrentándose con violencia a los recién surgidos grupos neonazis y tuvieron su influencia en que la nueva Alemania se convirtiese en el centro mundial de la música electrónica, porque conocían todos los edificios abandonados y medio derruidos de las ciudades, donde esta música iba a encontrar su escenario y su sentido estético.

Hoy, Leipzig es una ciudad moderna y de enorme pujanza, que no renuncia a explotar su pasado y es una de las capitales del turismo nostálgico, con sus museos de la Stasi y de la Guerra Fría. Tampoco van cortos de historia en la cercana y maravillosa Dresde. La Real jugó varias veces al otro lado del Telón de Acero y también en la Alemania Federal, antes y después del Muro. Pero mañana es la primera vez que visita el lado oriental.