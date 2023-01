La razón por la que Imanol retuvo el balón y se jugó la expulsión ante el Madrid

Corría el minuto 85 en el Bernabéu. El Real Madrid buscaba el empate cuando, tras una pugna entre Marin y Camavinga en el centro del campo, el balón salió por la zona técnica de la Real donde Imanol trataba de mantener a su equipo en pie. En una decisión fuera de lo común en él, el entrenador de la Real cogió el balón y lo escondió entre sus brazos impidiendo que el Real Madrid sacara rápido. Rudiger, Camavinga y Vinicius rodearon al técnico reclamándole que liberara el balón rápido mientras él trataba de hacer entender que lo que estaba reclamando no era el saque de banda sino otra circunstancia. ¿A qué se refería Imanol? ¿Qué reclamaba?

Su interpretación pública la ofreció después en rueda de prensa: «Pensaba que era saque de banda a favor nuestro. Los que me conocen saben que soy un entrenador bastante tranquilo, siempre ordeno y manejo un poco a mi equipo, nunca protesto ninguna decisión arbitral, ni siquiera comentarios del banquillo rival porque siempre tengo muchísimo respeto tanto al equipo como al entrenador. He cogido el balón pensando que era saque de banda a favor nuestro. Una acción sin más, sin importancia, en ningún momento he dicho nada».

Pero la realidad es que Imanol, como otros realistas, tenía presente la no amarilla que debió recibir diez minutos antes Nacho al taponar con las manos un saque de banda de Illarramendi. De señalarse esa acción como se debiera, el Real Madrid hubiera jugado quince minutos como mínimo con diez jugadores porque Nacho tenía ya una amarilla, lo que podría haber cambiado el resultado final. «Voy a ser sincero. No he visto claramente -aseguraba Imanol en alusión a esa acción en rueda de prensa-. Si no le ha sacado la segunda es porque no era. Máximo respeto a los árbitros. Sinceramente no he podido ver la jugada así que prefiero no opinar».

El entrenador no quiso echar más leña al fuego. Trató de rebajar la tensión al acabar el partido y como suele ser norma en él evitó valorar las decisiones arbitrales. Sin embargo, en el vestuario, de puertas hacia dentro, el malestar por la decisión que no tomó el árbitro con Nacho estuvo la latente. La Real volvió con un punto. Imanol también 'jugó' su partido.