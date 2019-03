Real Sociedad Raúl Navas: «Si la Real me ofrece la renovación, yo encantado» 01:56 Navas bromea con Sandro y Bautista antes de un entrenamiento en Zubieta. / LUSA Raul Navas ha confirmado que hay negociaciones con Olabe para ampliar su contrato con la entidad txuri-urdin BEÑAT ARNAIZ Jueves, 7 marzo 2019, 15:26

Raúl Navas ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de Zubieta en los días previos al partido que enfrenta a la Real Sociedad con el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y en jornadas en las que se ha hablado de su renovación con la entidad txuri-urdin. Cuestionado por este segundo aspecto, el central ha bromeado primero que «parece que sabéis más que nosotros», haciendo referencia a los medios de comunicación. Despúes, ha admitido que el proceso de renovación ya ha empezado y que será realidad en un futuro. «Sí que hay algo, hay contacto con Roberto Olabe y si el club en el quiero estar me ofrece la renovación, yo encantando. Todavía me queda un año más de contrato, pero no me sorprende que la Real me la ofrezca ahora porque estamos viendo que se hacen con un plazo bastante amplio. Aquí me siento valorado y un capitán más, aunque no lleve el brazalete. Me preocupa ser feliz y en la Real lo soy». Sobre la fecha en la que se anuncie su prolongación de contrato, Navas ha afirmado que «espero que se cierre, ni pronto de tarde».

Sobre las aspiraciones de la Real Sociedad de jugar competición europea la próxima temporada, ha dicho que «la Real es un equipo que pelea por estar en Europa».

El central realista ha llegado a ser un habitual en la defensa titular del equipo junto a Diego Llorente, que salvo sorpresa se perderá el encuentro del domingo a las 18.30 horas. «Cada día que pasa me siento más a gusto jugando junto a él», ha dicho sobre el hecho de formar pareja de centrales con Llorente. Sin embargo, no le preocupa si él no está. «Los compañeros están trabajando muy fuerte y no se va a notar su ausencia. Primero tenemos que pensar en la Europa League, y después por qué no en la Champions. La gente piensa que el Getafe –ocupa la cuarta plaza-, no tiene que estar ahí por nombre, pero están haciendo muchos merecimientos».

Sobre el partido del domingo, el Sevilla juega esta tarde partido de Europa League frente al Slavia de Praga en un momento delicado para los hispalenses. «Nunca es buen momento para asaltar el Pizjuán. En su cabeza está la Europa League, y después LaLiga». El choque lo ha definido como personalmente especial para él, «siempre que voy a Sevilla es un partido especial con la familia cerca y jugando contra el club en el que he crecido». Navas ha destacado que las claves para competir y tratar de llevarse los tres puntos serán «la banda derecha, que está siendo su mejor baza; y el centro del campo, con Banega».

En cuanto a la recuperación de Januzaj, ha dicho que «le veo bien y esperemos que llegue al partido», mientras que ha destacado que «tenemos compañeros que pueden suplir la baja de Willian José».