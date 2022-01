Rafinha Alcántara no pudo debutar ayer con la Real Sociedad. No fue su gran noche, que diría Raphael. Imanol reconoció que no estaba para ser titular pero lo mantuvo calentando durante minutos en la banda de Butarque, aunque no se decidió a darle entrada. El oriotarra optó por Silva y no por el brasileño para cerrar un partido descontrolado.

Temas Rafinha