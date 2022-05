El final de una temporada es propicio para que aquellos jugadores que no van a seguir en un club se despidan de quienes han sido sus aficionados. Rafinha lo ha hecho este lunes a través de sus redes sociales y lo ha hecho, tanto en castellano como en euskera, mostrando su agradecimiento tanto por el trato recibido como por la oportunidad que ha tenido de formar parte de la plantilla de la Real y de conocer una ciudad que le ha enamorado.

Han sido seis meses intensos donde he descubierto una ciudad maravillosa y un club espectacular, formado por una plantilla que es una familia y un staff lleno de grandes personas también. (Sigo) pic.twitter.com/8ybep9YwHX Rafinha Alcantara (@Rafinha) May 23, 2022

«Han sido seis meses intensos donde he descubierto una ciudad maravillosa y un club espectacular, formado por una plantilla que es una familia y un staff lleno de grandes personas también», ha escrito el centrocampista cedido por el Paris Saint-Germain. «No pierdo la oportunidad de agradecer a todos vosotros, seguidores, el cariño recibido. Me siento y me he sentido querido desde el primer día. Un abrazo fuerte txuri urdines!», es su despedida, veremos si definitiva o no.