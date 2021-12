Rafinha llega este lunes y se ejercitará mañana en Zubieta

Rafinha Alcántara ya es real. El jugador recalará en San Sebastián durante este lunes para pasar el pertinente reconocimiento médico antes de convertirse en nuevo jugador de la Real Sociedad. El club hará oficial a lo largo del día la incorporación del brasileño hasta el 30 de junio de 2022 puesto que Imanol Alguacil y su cuerpo técnico quieren tenerle mañana entrenando en Zubieta. En caso de que supere las pruebas, conocerá a sus nuevos compañeros antes de ponerse a las órdenes de Imanol. Será también durante el ajetreado día de hoy cuando firme su nuevo contrato en las oficinas de Anoeta.

Rafinha ha disfrutado de una semana de vacaciones en Barcelona, donde reside su padre y representante Mazinho. El jugador terminó de despedirse de la familia comiendo en un restaurante en el puerto de la Ciudad Condal junto a su hermana pequeña Thaisa antes de poner rumbo a Donostia. El acuerdo entre clubes llegó el viernes después de que se cerraran unos últimos flecos del contrato del jugador, que está con muchas ganas de jugar en la Real. Esa fue precisamente una de las claves para que se terminara de firmar al centrocampista. Mauricio Pochettino no contaba con él –con Neymar, Messi y Mbappé prefiere futbolistas de un corte defensivo– y en cuanto su entorno le trasladó la oferta txuri-urdin no se lo pensó dos veces.

Eso sí, el acuerdo con el conjunto parisino no incluye una opción de compra. El PSG firmó a Rafinha proveniente del Barcelona a cambio de 1,5 millones de euros y tiene contrato hasta 2023, aunque el PSG está obligado a vender en los próximos meses. Según publicó ayer L'Equipe, los parisinos necesitan ingresar 100 millones de euros en enero en concepto de ventas para no obligar a Qatar Sports Investments a inyectar capital para evitar consecuencias por parte del control financiero. No será el caso de Rafinha, que llega a préstamo y libera masa salarial en París, pero en caso de que el jugador cumpla las expectativas siempre está abierta la puerta a una posible compra.

Con la inminente llegada de Rafinha, la Real vuelve a tener el ritmo de la samba en su plantilla. El centrocampista se convertirá en el séptimo brasileño en la historia de la Real Sociedad tras Willian José, Jonathas de Jesús, Fabiano Rossato, Sávio Bortolini, Luiz Alberto y Julio César. Aunque es hispano-brasileño es internacional por La Canarinha.