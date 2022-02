La Real Sociedad, una vez cerrada la ventana de fichajes, ha hecho saber a la UEFA la relación de altas y bajas para su lista de jugadores disponibles de cara a la siguiente fase de la Europa League. El club txuri-urdin, a solo dos semanas de abrir los play-offs contra el RB Leipzig, ha incluido en ese grupo de jugadores que puede utilizar Imanol Alguacil a Rafinha Alcántara, Carlos Fernández y Nais Djouahra. Este último entra en lugar de un Germán Valera que ha perdido protagonismo en el filial blanquiazul.

Los casos de los dos primeros son distintos. Rafinha, que no ha disputado ningún minuto en competiciones europeas este curso (en el PSG ha jugado muy poco esta temporada), ha podido ser inscrito sin ningún problema. De hecho, según la normativa de la UEFA, podría haber sido inscrito también aunque hubiera participado en partidos de la Champions League con el equipo parisino o en la propia Europa League con algún otro club.

En el caso de Carlos Fernández su inclusión en esa relación de jugadores tiene una importante carga simbólica, en especial para el propio futbolista. Se da por hecho que no va a jugar contra el Leipzig (17 y 24 de febrero) porque en esas fechas no estará listo aún para competir -se lesionó de gravedad en la pretemporada-. No obstante, a tenor de lo visto tras su inclusión en esta lista, en el club sí creen que podría volver a los terrenos de juego en marzo, siendo ese el escenario más optimista dentro de su proceso final de recuperación. Si el conjunto blanquiazul es capaz de eliminar a su rival, el de Castilleja de Guzmán podría jugar en los octavos de final.

La luz al final del túnel

Imanol no ha escondido nunca que el atacante andaluz es un jugador importante en esta plantilla por su juego y por el carácter que aporta al vestuario. No en vano se pagaron por él cerca de 10 millones de euros en enero de 2021 y se le firmó un contrato hasta 2027. Otro al que le han dado permiso para competir en el Viejo Continente es Nacho Monreal, que sigue dando pasos hacia adelante en su camino de regreso a los campos de fútbol.

No está de más recordar que en caso de que la Real Sociedad consiguiera la hazaña de plantarse en la final y ganarla, además de engrosar la vitrina de trofeos de la institución txuri-urdin con el primer título continental, lograría un billete directo para la fase de grupos de la Champions League 2022/2023. Posibilidad que, de momento, sigue también abierta vía Liga.