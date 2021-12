Sigue en directo la presentación de Rafinha como nuevo jugador de la Real Sociedad

10:11 Rafinha llevará el dorsal 17 que la temporada pasada portaba Merquelanz, además el nombre que llevará en la camiseta será Rafael, así lucía también en el PSG, pero no en el Barça o Celta. 10:05 El debut de Rafinha no se podrá producir el 2 de enero ante el Alavés –porque LaLiga abre sus inscripciones el 3 de enero para los nuevos jugadores– y posiblemente su estreno como blanquiazul se posponga hasta el día 5, fecha en la que la Real visitará al Leganés en la Copa. 10:01 Recordamos que la primera gran actuación de Rafinha como futbolista tuvo lugar en la temporada 13/14 en Anoeta. El brasileño, en las filas del Celta por aquel entonces, marcó un doblete, pero la Real ganó gracias a un Carlos Vela sobresaliente. 09:58 El club txuri-urdin hizo oficial ayer el acuerdo con el PSG para que Rafinha jugue en calidad de cedido en la Real hasta final de temporada. 09:53 Egun on! En unos minutos dará comienzo la rueda de prensa de presentación de Rafinha como nuevo jugador de la Real. Volver al inicio