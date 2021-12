Los que conocen a Rafinha Alcántara dicen que «es un trozo de pan». El brasileño, pese a la talla de sus anteriores equipos, no es ese tipo de estrella que tanto abunda en el fútbol moderno. Se trata de un tío sencillo, amigo de sus amigos, familiar y cariñoso. También afortunado. ¿Incluso con dos operaciones de rodilla tras romperse los cruzados de ambas piernas y otros dos pasos por el quirófano para arreglar un menisco que le tuvo un año fuera de combate? Pues sí. «¿Desafortunado por las lesiones? Qué dices. Mira la vida que tengo y dónde vivo. No me puedo quejar. Tengo suerte de ser quien soy», afirma el futbolista en su propio documental llamado «Resiliencia», que se puede ver en Amazon Prime. Un film de 45 minutos que resume su última lesión de rodilla allá por 2018.

Como aficiones destaca pasar tiempo con su familia. Tener a su padre Mazinho al lado «es un privilegio para él». Más lejos está Thiago, su hermano, ahora en el Liverpool. Pero cuando se juntan «me despejo mentalmente».

También es músico. Toca la guitarra acústica, mientras que mete ruido con la eléctrica. Se atreve a cantar en el documental, aunque no con tanta finura como cuando filtra un pase con la izquierda. «Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena», canta alegre al son de Fito y Fitipaldis antes de salir a andar por primera vez una tarde de enero tras romperse el cruzado. La moda y vestir bien también están entre sus pasiones. Su amigo Neymar le puso el mote de «Princesa».

Tatuado en su piel

Esas cuatro lesiones importantes que han marcado su carrera deportiva las lleva, de algún modo, grabadas en la piel. Hace dos años, el brasileño se tatuó la palabra «resiliencia» –significa, según la RAE, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos– para percatarse cada mañana de que las lesiones son parte del deportista de élite. Para superar todas aquellas etapas, Rafinha se apoyó en su círculo más cercano. También pidió ayuda profesional. Desde 2019 trabaja con Javier Enríquez, su coach personal, persona de su círculo cercano que le hizo ver la vida, el fútbol y sus lesiones de otra forma.

En ese sentido, todas las piedras que le ha puesto el fútbol en el camino «me han hecho mejor persona. También mejor futbolista, pero más persona. Empiezas a valorar todo lo que tienes. Le das mucho más valor a la vida». El nuevo jugador de la Real tiene claro que si su cuerpo le dice basta, volverá a empezar de cero. No se rendirá. «Me he levantado cuatro veces. Si me vuelve a pasar, me levantaré otra vez. Soy quien soy por esto», termina su documental. De momento, dispone de seis meses para demostrar que su pierna izquierda todavía dará que hablar.