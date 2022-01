Real Sociedad Rafinha Alcántara y Adnan Januzaj llegarán para el partido de Copa ante el Atlético de Madrid Ambos no entrenaron este miércoles y no lo harán durante los próximos días, pero estarán a las órdenes de Imanol en el crucial encuentro copero

Rafael Alcántara y Adnan Januzaj no se ejercitaron este miércoles junto al resto de sus compañeros en Zubieta. Ambos «no están disponibles» según la versión oficial del club y ya son dieciocho jugadores los que han pasado el virus. En todo caso, los dos llegarán para el trascendental encuentro copero ante el Atlético de Madrid. Dependiendo de qué pase esta noche con el conjunto colchonero en la Supercopa la eliminatoria copera será el 19 o 20 de enero, pero en las dos fechas podrán participar tanto el brasileño como el belga, que podrán realizar alguna sesión antes de vestirse de corto.

Así las cosas, la Real se ejercitó este miércoles en Zubieta con 24 efectivos. A las bajas de Rafinha y Januzaj hay que sumar a Barrenetxea y Zubimendi, que es duda para el próximo encuentro. En la sesión participaron veinte jugadores además de cuatro porteros –Remiro, Ryan, Ayesa y Marrero– mientras que Imanol reclutó a Turrientes, Olasagasti, Lobete y Ander Martín, que no pasa desapercibido tras su grandísima temporada con el Sanse. El de ayer fue el primer entrenamiento a puerta abierta para la prensa desde hacía tiempo. «Había ganas, eh», bromeó Imanol Alguacil en el habitual saludo con los compañeros de la prensa desplazados a Zubieta.

En lo deportivo, en esta semana sin partido el vestuario no se relaja lo más mínimo. Todo lo contrario. La plantilla se ejercitó ayer a un ritmo altísimo de intensidad hasta tal punto de que se vieron golpes, patadas e incluso alguna que otra caída aparatosa después de que muchos jugadores fuesen al suelo para tapar disparos en el último ejercicio. Los más habituales no quieren perder el puesto y todo lo contrario los suplentes, ansían ganarse un sitio en el 'once'. Imanol les apretó tanto que gran parte del grupo terminó exhausto y de rodillas después de los últimos partidillos en los que ya no estuvo Aritz Elustondo, ligeramente mareado del esfuerzo.

Tres heridos en la guerra

Al mencionado percance físico de Aritz hay que sumar otros tres sustos que, por suerte, no se plasmaron en nuevos pacientes para la enfermería. El primero en encender las alarmas fue Mikel Merino. El navarro, durante una jugada rápida, recibió un pelotazo después de que se tirara al suelo para tapar un chut. El balón impactó con violencia en su hombro izquierdo, aquel que tantos problemas le ha dado después de que se le haya salido varias veces, pero después de descansar un par de minutos volvió a entrenar sin problemas.

Peor parado salió Le Normand, que se llevó un buen golpe en el tobillo propinado por Zubeldia. A la carrera tuvo que salir uno de los fisios para socorrer al bretón, que se dolía del tobillo derecho. Por su parte, Gorosabel tuvo que sufrir un golpetazo de Mathew Ryan, que salió de puños para despejar un balón lateral y terminó propinando un puñetazo en la cara al de Arrasate.

Imanol, por su parte, estuvo muy encima de sus jugadores. «¡Vamos a la presión, Guridi, vamos a la presión, Guridi!», gritó al azpeitiarra, mientras que corrigió varias situaciones a Diego Rico, aunque terminó desesperado. «¿Qué es esto, Diego?», le preguntó tras varios fallos consecutivos. La Real trabajará durante toda la semana salvo el sábado, día en el que descansa.