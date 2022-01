Quique devuelve la ilusión a Getafe

Ni los propios aficionados del Getafe se hubiesen creído hace unos meses el cambio de cara que ha dado su equipo. Quique Sánchez Flores ha devuelto la ilusión al Coliseum. Los azulones arrancaron la liga encadenando once jornadas sin ganar, mientras que perdieron los siete primeros partidos. Cero puntos de veintiuno. Una situación dramática que llevó a Ángel Torres a destituir a Míchel –pese al consejo de Imanol en la primera vuelta– para traer de vuelta a Sánchez Flores, de momento el héroe azulón.

Y es que si solo se contaran los partidos desde la llegada del técnico, el Getafe ocuparía puestos de Champions League. En los trece partidos en los que se ha sentado en el banquillo suma cinco victorias, cinco empates y solo tres derrotas, números que le han llevado a abandonar el farolillo rojo e incluso los puestos de descenso. Del pelotón de cola, aquellos que luchan por no bajar, es ahora mismo el equipo que más síntomas de recuperación muestra. Para más inri, no hay ningún equipo que se ha reforzado mejor en el mercado invernal que el Getafe. Desde Roma acaban de aterrizar dos jugadores que marcarán las diferencias. Borja Mayoral ya sabe lo que es hacer gol. Lo hizo el jueves nada más saltar al césped en la victoria ante el Granada (4-2).

Las llegadas de Mayoral, Gonzalo Villar y Óscar Rodríguez convierten al Getafe en el equipo que mejor se ha reforzado

De su mano también recaló en el sur de Madrid Gonzalo Villar. El internacional en categorías inferiores no iba a tener minutos con Mourinho, pero es una auténtica bendición para la medular getafense. Siendo un mediocentro posicional, tiene buen pie, capacidad de conducción, llegada al área e inteligencia. Un lujo para un equipo que busca no descender. El trío de ases lo cierra Óscar Rodríguez. El mediapunta, como sus dos compañeros, jugará cedido en el Getafe y aportará calidad en tres cuartos de cancha. Su asombroso golpeo de balón será recordado por los aficionados de la Real, que vieron cómo mientras era jugador del Leganés perforó la portería realista en el descuento en 2020.

Sin Sandro ni Unal

Sin embargo, hay dos jugadores que no podrá alinear Quique Sánchez Flores. Ambos, importantísimos para él. Enes Unal es el máximo goleador del equipo con siete dianas e indispensable en el nuevo sistema madrileño, que utiliza cinco defensas, tres centrocampistas y dos delanteros. Tampoco se podrá vestir de corto por acumulación de amarillas, como Unal, el exrealista Sandro. Si bien durante su etapa como txuri-urdin no pudo hacer ni un solo gol ya sabe lo que es marcar a la Real. Lo hizo con el Huesca en un disparo de falta mientras que en el partido de la primera vuelta superó a Remiro con un buen chut con la zurda. Mejor no tentar a la suerte. Nada tendrá que ver con aquel partido puesto que este Getafe es mucho más peligroso y ha recuperado la fe.