Querido Olentzero...

Conquistar un título delante de los aficionados

Hace unos años te pedí ver a la Real ser campeona otra vez, y eso ya me lo concediste en La Cartuja. Y encima ante el Athletic, que no estaba en la carta pero debí de portarme tan bien que me trajiste el regalo entero. Menuda noche aquella de Sevilla. Pero faltó lo más importante para que todos juntos pudiéramos levantar aquel trofeo, la afición, así que para este 2023 te pido volver a revivir esa sensación que ya conocimos en los ochenta y que ahora, más que nunca, vemos cerca de repetirse.

No me voy a mostrar tan exquisito como para exigir entre la Copa del Rey o la Europa League, aunque puestos a elegir me gustaría más la segunda, ya que es un trofeo que nos falta en las vitrinas. Ligas ya tenemos, Copas también y hasta la primera Supercopa la ganamos. Pero en Europa aún nos queda clavada aquella espinita de Hamburgo cuando un linier alemán nos birló el pase para la gran final tras el gol de Diego. Aquello fue una gran injusticia y aunque ya ha llovido desde entonces, no estaría de más llevarnos por fin una alegría más allá de los Pirineos. La primera pica la pusimos en Old Trafford pero ahora queda lo más difícil, encontrar el camino hasta Budapest y recorrerlo convencidos de que somos capaces de todo. Porque sin fe no hay esperanza.

Para todos los realzales -y los que no lo son- pediría salud. La maldita pandemia nos ha recordado que el fútbol sigue siendo lo más importante de las cosas menos importantes, por muchas pasiciones que mueva. Y hablando de salud, también te rogaría algo de descanso para los médicos y los fisios de Zubieta, que llevan años a tope de trabajo. Con Carlos Fernández, Monreal, Oyarzabal, Barrenetxea y Sadiq ya hemos demostrado sobradamente que no es más fuerte el que nunca cae, sino el que más rápido se levanta, pero los chavales lo pasan mal y no es plato de buen gusto verles sufrir. Que ya sabemos que el deporte conlleva lesiones, pero repártelas un poquito mejor que siempre nos toca a nosotros.

Y ya por último, por pedir que no quede, échales una mano a los árbitros para que estén más atinados. Soy consciente de que tienen un labor muy difícil, pero estos tres primeros meses de temporada han sido muy difíciles de digerir. Yo prometo ser bueno y mirarles con mejores ojos, aunque el propósito me suele durar hasta el primer Melero López que se me cruza por el camino. Y cuando hablo de árbitros incluyo a los de VAR, que ahora mandan más que los del campo. Concédeles la clarividencia para interpretar de forma correcta el reglamento.