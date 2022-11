Uno quería un vals y el otro un tango

Algo se olía Imanol en la previa del partido ante una posible presión a pares de Manchester United con la intención de contrarrestar la salida de balón de los realistas. Una sospecha que se hizo realidad una vez echó a rodar el balón sobre el césped del Reale Arena.

La mayor demostración de ello fue comprobar la persecución a la que sometió Lindelof sobre Marín a lo largo del terreno de juego. El sueco no tuvo ningún reparo en seguir al mediapunta txuri-urdin e incluso de rebasar el centro del campo en su empeño. Bruno Fernandes-Rico, Van de Beek-Zubimendi, Casemiro-Merino y Eriksen-Brais Méndez fueron otros de los emparejamientos que se daban, mientras Carlos Fernández se quedaba con Dalot y Lisandro Martínez hacía lo propio con Sorloth en el frente del ataque. Nada que ver con el planteamiento de Old Trafford. Entonces, Ten Hag no prestó tanta importancia al origen del juego blanquiazul y los realistas encontraron con mayor facilidad las salidas por banda, principalmente a través de Aihen.

Aprendió la lección el técnico neerlandés y a la Real le costó sobremanera encontrar al hombre libre. Remiro buscó a Gorosabel y Rico en múltiples ocasiones, pero Shaw y Casemiro cortaron estas vías con constantes vigilancias.

La Real no se quedó atrás y también planteó un emparejamiento al hombre en fase defensiva cada vez que De Gea tenía intención de poner el balón en juego. Carlos Fernández y Sorloth se repartieron a Lindelof y Lisandro Martínez, mientras Marín hacía lo propio con Casemiro y Brais Méndez flotaba entre Eriksen y Shaw. La duda en el lateral derecho se resolvió rápidamente con Merino yendo a tapar a Dalot. La marca del navarro con el portugués iba a ser fundamental, porque el lateral del United es una pieza clave en salida desde atrás. Sus cambios de orientación permitieron al United salvar la presión txuri-urdin y salir airoso. Aun así, De Gea optó por sacar de puerta en largo antes del descanso ante el insistente acoso de los locales. Si alguien tenía alguna duda de que Imanol podía apostar por un bloque bajo la resolvió en pocos minutos.

De Gea encuentra en largo

Fue precisamente un envío largo del portero madrileño a Bruno Fernandes lo que propició el único gol del partido. La Real no sufría en fase defensiva, siempre y cuando no irrumpiese la distracción y los jugadores no perdieran de vista a su pareja de baile. Era un asunto capital, porque el cuadro txuri-urdin no se sintió que le arrebataran el oxígeno cada vez que perdía el balón. Mantuvo el orden y el rigor defensivo hasta el final cuando el partido entró en una fase de histeria absoluta.

Ver a Maguire como palomero en el tramo final del choque fue señal inequívoca de la desesperación visitante. Ten Hag no encontró la fórmula para marcar el segundo con un bailarín torpe y con pies demasiados grandes. Arrítmico. «El fútbol es el ballet de las masas», proclamaba Shostakovich. Ayer uno quiso bailar un vals en Anoeta y el otro le respondió con un tango. La cuestión era hacerlo pegados.