«Queremos vivir una gran noche»

Portu, preguntado por si el partido ante el RB Leipzig es el más importante de la temporada, ha comentado que «creo que es el partido más importante porque es el siguiente, hasta llegar aquí hemos jugado partidos importantes como el de Leipzig. El equipo está mentalmente fuerte, tenemos que dar el 200%. Sabíamos que había que hacerlo bien allí para tener opciones en casa delante de nuestra gente». También ha reconocido que «se viene de un 4-0 y puede que haya más ganas. El partido del domingo sirve para desear que llegue el partido de mañana, salir motivados, dar nuestra mejor versión y con la ayuda de la afición saquemos la eliminatoria por delante».

Portu, que tiene boletos para repetir en el once inicial, confiesa que «sabíaamos que íbamos a Alemania a compartir con un gran equipo y teníamos que dar el máximo para jugárnosla aquí en Anoeta que somos mucho más fuerte. Hemos demostrado que somos capaces de competir con cualquier equipo». Espera un partido «muy intenso, ellos son peligrosos rápidos arriba y que juegan bien a las contras. Demostramos que somos un equipo compacto y que les hicimos daño. Pero en la Liga hemos demostrado que podemos robar muy arriba y hacerles daño».

El murciano pone como ejemplo el partido de fase de grupos ante el PSV Eindhoven, ya que «se encaró de la misma forma y hay que fijarse en ese partido. La afición estuvo de diez, nos lo han transmitido hoy y lo que queremos es que se vive una gran noche aquí en el Reale Arena».

Sobre su sequía goleadora ha admitido que «estoy muy tranquilo con mi rendimiento porque no fallo ningún entrenamiento, de cara a gol no estoy teniendo esa suerte y trabajo para que llegue el primero y luego encadenar muchos más. Ojalá mañana que es una gran día para dejar todo en el campo». A pesar de lo que pudiera parecer, cree que «está siendo para mí la temporada más enriquecedora a nivel mental, igual os sorprende. Cuando los goles te entran hasta con el culo, no le das más vueltas. Este año estoy madurando a nivel mental y creo que me está haciendo ser mejor futbolista y persona».