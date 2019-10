«No queremos llegar a tener que hacer huelga, pero ya se irá viendo»

«Hay que darle la vuelta al derbi. No se acaba el mundo»

La Real quiere pasar página a la derrota del derbi. Leire Baños reconoció que el 0-2 contra el Athletic «fue una derrota dura y ninguna queríamos que fuese así, el día en el que nos abrieron el Reale Arena. Pero con los días lo vas asumiendo y hay que darle la vuelta. No se acaba el mundo. Duele un poco más porque es un derbi pero ya le hemos dado la vuelta y además jugamos el sábado y no hay tiempo que perder». Lo que más dolió en el vestuario fue el hecho de que «vinieron 28.000 espectadores y no pudimos darles lo que se merecen. Ellos vienen a disfrutar y la verdad es que poco disfrutamos nosotras también. Es algo que tenemos pendiente con la afición y ojalá podamos devolverles todo el cariño jugando bien y obteniendo victorias». Ante el partido del sábado en Tenerife contra el Granadilla, señaló que «allí los partidos siempre son complicados. Es un campo botón, y más pequeño».